מגדל אחד בפאתי העיר תל אביב, היושב בפועל במתחם העסקים הצפוני של העיר בני ברק, משקף את מצוקת שוק המשרדים הנוכחית, הפוגעת לפי שעה בעיקר במשרדים הממוקמים במעגל השני של אזורי הביקוש.

מגדל THE PARK שמקימות החברות אמות השקעות ואלייד נדל"ן (50%-50%), מול קניון איילון וסמוך לרמת החייל, כולל כ־100 אלף מ"ר של שטחים עיליים. במגדל יש 45 קומות משרדים מעל שלוש קומות מסחר.

שטחי המסחר כבר נמסרו לשוכרים והחנויות החלו לפעול, כאשר על פי דוחות חברת אמות מגדל המשרדים צפוי לקבל טופס אכלוס ברבעון הרביעי של שנת 2025. אולם, עד כה לא דווח על חוזי שכירות שנסגרו באופן רשמי במגדל. גורמים בשוק מאשרים כי מתקיימים מו"מים מתקדמים לשטחים נרחבים בבניין, עם מספר חברות מתחומים שונים, אך זה עדיין לא קרה.

מתווכים בשוק מעריכים שהמצב הקשה של המגדל החדש נובע משילוב בעייתי של מיקום לא מפתה, ביחד עם עודפי היצע של משרדים, האטה בהייטק המפחיתה את הביקוש, ותחבורה ציבורית שעדיין לא מדביקה את קצב הבנייה של פרויקטים חדשים. כל אלה הופכים השכרה של בניין כמו של אמות ואלייד למאתגרת במיוחד.

הערים שהתמלאו במגדלים חצי ריקים

נכון להיום, בעוד שבאזורי הליבה כמו תל אביב, מתחם הבורסה ברמת גן והרצליה פיתוח שיעורי התפוסה במשרדים נותרים גבוהים ויציבים, אזורי התעסוקה שבמעגל השני של גוש דן ממשיכים להיאבק על שוכרים. ערים כמו בני ברק, חולון וראשון לציון סובלות מעודף היצע של פרויקטים חדשים, והתוצאה היא מגדלים חדשים שעומדים חצי ריקים, למרות השקעות עתק בתכנון, בנייה ושיווק.

אחד הגורמים המרכזיים בבחירת מיקום המשרדים של מעסיקים היא מאיפה יהיה קל לגייס עובדים. לדברי יורם קנר, העוסק עשרות שנים בתיווך נדל"ן מסחרי, "התשובה לרוב מצביעה על 'ריבוע הקורקינט' במרכז תל אביב, או אזורים מיידיים סמוכים לה, כמו מתחם הבורסה ברמת גן. מנגד, אזורים המרוחקים יותר, גם אם מציעים שטחים חדשים ומחירים נוחים, מתקשים לשבור את מחסום הנגישות והאטרקטיביות התעסוקתית".

בבני ברק, המרחק גם פוגש היצע רחב של מגדלי משרדים. קנר מדגיש כי מעבר לעודפי ההיצע והירידה בביקושים, המיקום של הבניין מקשה על השכרתו, "באזור שהוא לא בשר ולא חלב - לא בני ברק ולא תל אביב". הוא מסביר כי האזור סובל מקשיי תנועה, וזה למעשה אחד מהשיקולים המרכזיים של שוכרי המשרדים. "למעשה מדובר בבעיה גורפת באזור, כאשר גם בנייני המשרדים ברמת החייל, לא רחוק משם, סובלים מירידה בביקוש מסיבה דומה".

נראה כי באמות מודעים לביקוש החלש בשוק המשרדים, בדוחות הרבעון השני של 2025 העריכה החברה שצפויה להימשך המגמה שלפיה "השטחים החדשים בשוקי הליבה ימשיכו להיות בתפוסה כמעט מלאה ואילו בשווקים משניים כמו פתח תקווה, בני ברק, חולון עדיין קיים קושי מסוים להשכיר נכסים ולהדביק את דמי השכירות לקצב האינפלציה".

שרית יצחקוב, מנכ"לית חברת ייעוץ הנדל"ן קוליירס ישראל, מציינת גם היא כי "מבחינה תודעתית, המגדל המדובר יושב באזור שנתפס פחות אטרקטיבי. הוא ממוקם ליד 'דן דיזיין', וכל האזור נותן מענה לחנויות של ריהוט, עיצוב הבית, בנייה וקרמיקה, ועדיין לא מפותח לאזור של משרדים".

הקושי התחבורתי: בעתיד הקו הירוק יעבור בסמוך

אבל למרות המיקום הבעייתי, יצחקוב אופטימית במבט קדימה. "מדובר באחד הבניינים המרשימים שנבנו באזור, ולמרות הקושי התחבורתי, הבניין נמצא חמש דקות מתחנת הרכבת הכבדה". גם הקו הירוק של הרכבת הקלה יעבור בסמוך בעוד מספר שנים.

בנוסף, אומרת יצחקוב, כבר ישנה התאוששות מסוימת בביקוש למשרדים גם במעגל השני של ת"א. על פי נתוני מחלקת המחקר של קוליירס, אחוזי האכלוס בת"א עומדים כיום על 98%, בבורסה ברמת גן על 94%, רמת החייל על 90%, בבני ברק על 87% ובקרית אריה (פתח תקווה) על 83%. להערכתה, מגמת ההתאוששות בשוק המשרדים צפויה להימשך, בין היתר בשל העובדה שיותר ויותר מעסיקים בוחרים להחזיר את העובדים לעבודה מהמשרד.