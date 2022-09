נאס"א דחתה בשנית הערב את ניסיון השיגור של משימת "ארטמיס", החללית שאמורה להחזיר את סוכנות החלל האמריקאית לירח לאחר 50 שנה. מוקדם יותר היום (שבת) התגלתה דליפה בשלב הזרמת המימן הנוזלי לתא הדלק של רקטת השיגור, ולאחר שלוש נסיונות לאטום את מיכל הדלק שלא צלחו, הודיעה הסוכנות רשמית על ביטול השיגור הערב, כשעתיים וחצי לפני מועד ההמראה. חלון הזמנים לשיגור הבא מתוכנן ליום ב' הקרוב.

לפי התכנית, חללית האוריון הנמצאת בבטן הארטמיס היתה אמורה לצאת היום למסע בן 37 יום, ו- 2.1 מיליון ק"מ בסגנון המזכיר את מסעות ה"אפולו": היא מתוכננת להקיף את הירח, לחדור לאטמוספירה של כדור הארץ ולצנוח אל הים ב- 11 באוקטובר.

כזכור, ביום ב', מועד השיגור המקורי, התגלו מספר תקלות שהביאו את ראשי נאס"א לנקוט משנה זהירות ולדחות את ההמראה לחלון הזמנים הבא, בשל דליפת מימן נוזלי במנוע מס' 3, אחד מארבעת המנועים. עם זאת, הבוקר עוד נראה המהנדס הראשי בצוות השיגור אופטימי וציין כי התקלה שהתגלתה ביום ב' התמקדה בחיישן ולא במנוע עצמו. הדליפה היום היא תקלה שונה, ככל הנראה, ואיננה קשורה לתקלה שהתגלתה במנוע ביום שני שעבר.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u