מסמנת יעד חדש: קים קרדשיאן מייסדת קרן השקעות פרטית

כוכבת הריאליטי והיזמית קים קרדשיאן מצטרפת לשורת סלבס כמו לאונרדו דיקפריו, גווינית' פאלטרו ואשטון קוצ'ר, שהקימו חברות השקעות. קרדשיאן ייסדה קרן השקעות פרטית משל עצמה, יחד עם שותף לשעבר בקבוצת ההשקעות קרלייל. קרן SKYY פרטרנס של קרדישיאן תתמקד בהשקעות בתחומי הצרכנות והתקשורת, כך לפי ציוץ שלה בטוויטר בו הצהירה על הקמת הקרן.

קרדשיאן תשמש כמייסדת-שותפה ומנהלת-שותפה, בעוד ג'יי סאמונס ינהל את הפעילות היומיומית בקרן. אמה של קרדשיאן, קריס ג'נר, שותפה בקרן גם כן. סאמונס כיהן בעבר כראש מחלקת הצרכנות, המדיה והקמעונאות הגלובלית בקבוצת קרלייל, חברת השקעות בינלאומית הממוקמת בארה"ב.

בין לקוחותיו של סאמונס נמנו מותג אופנת הרחוב Supreme, אוזניות ביטס של ד"ר דרה ומקדונלדס סין. כך לפחות לפי פרופיל הלינקדאין הרשמי שלו.

"יחד אנחנו מקווים למנף את המומחיות שלנו כדאי לבנות את הדור הבא של חברות ההשקעות הפרטיות לצרכנות ומדיה", כתבה קרדשיאן בטוויטר.

