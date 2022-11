הופעה

פסטיבל הג'אז באילת

נמל אילת

תאריך: 10-12.11

מחיר כרטיס: 1,200 שקלים (מחיר כניסה לכל מופעי הפסטיבל). ניתן לרכוש גם כרטיסים להופעות בודדות

זמינות כרטיסים והתוכנייה המלאה: באתר www.redseajazz.co.il

התכנייה של פסטיבל הג'אז באילת הקרוב גדושה בהופעות מכל הז'אנרים המוזיקליים, זאת במטרה לפנות לעוד קהלים. הג'אז כמובן נותר מוקד הפסטיבל, ושווה להיחשף לכמה משיתופי הפעולה הג'אזיים באירוע: הראפר הכי בולט כרגע בישראל, רביד פלוטניק, יחבור לסקסופוניסט הג'אז אבטה בריהון והראפרית והפאנקיסטית סימה נון. גיטריסט הבס והמנהל האמנותי של הפסטיבל יוסי פיין, שניגן עם דיוויד בואי מחד והפיק את שב"ק ס' מאידך, יעלה מופע בו יארח את נטע ברזילי, נונו, אקו והראפר מיכאל כהן. אחת הופעות הממולצות בפסטיבל היא של אמנית הספוקן וורד וזמרת הנשמה אורית טשומה, שתלווה בהרכב ג'אז.

אם אתם מחפשים הופעות ממוקדות ג'אז, כדאי לא לפספס את מופע האיחוד של הסופרגרופ הישראלית Third World Love, המורכבת מהנגנים יונתן אבישי, אבישי כהן, עומר אביטל ודניאל פרידמן. עוד יופיעו הסקסופוניסט אלי דג'יברי המצויין, שלישיית עומר קליין ואבי הג'אז האתיופי מולאטו אסטטקה.

שורה תחתונה: פסטיבל אטרקטיבי לא רק לחובבי ג'אז.

סינגל

Midnight Legend

ספיישל אינטרסט עם מיקי בלנקו

ז'אנר: דאנס

אורך: 3:24 דקות

מספר השמעות בספוטיפיי: 197 אלף (נכון ל־7.11)

להקת "ספיישל אינטרסט" (Special Interest), מניו אורלינס, המשלבת סול וגוספל עם פאנק, טכנו ומוזיקה תעשייתית, הוציאה החודש את אלבומה השלישי Endure, שכבר זוכה לביקורות משבחות, מ"הגרדיאן" ועד "פיצ'פורק", ממגזיני המוזיקה החשובים כיום בעולם.

מבין 11 שירי האלבום, בולט במיוחד השיר, Midnight Legend, המחבר בין מוזיקת מועדונים קליטה ונינוחה לקטע ראפ של המוזיקאי הקווירי מיקי בלנקו, מחלוצי המהפכה הלהט"בית במוזיקת ההיפ הופ, שבעבר שיתף פעולה עם מדונה וקנייה ווסט. את השיר מקדישה הלהקה לכל הבחורות שאינן חשות בטוחות במועדונים ומצפות לתמיכת המקום או החברים.

מיקי בלנקו / צילום: Associated Press, Evan Agostini/Invision

את הלהקה מנהיגה Alli Logout, סולנית אפרו־אמריקאית גדולה מהחיים, בעלת איכויות של דיוות סול מחד וחיית במה פרועה מאידך, שגם ביימה את הקליפ הנפלא של הסינגל.

שורה תחתונה: שיר דאנס עם מסר פמיניסטי מעצים.

משחק

Cult of The Lamb

מפתחת: Active Monster

מחיר: 80-100 שקלים

פלטפורמות: PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

אחד הלהיטים בעולם הגיימינג השנה הוא משחק בשם "כת הכבשה", במסגרתו עליכם לגלם שה תמים שהוקרב לעולה, אך שב מן המתים במטרה לגייס מאמינים שיעבדו אֵל בעל השם הסתום The one who waits.



במסגרת תפקידכם כשה תמים עליכם להקים כפר מאמינים, להמיר כופרים לחסידים, לבנות מבנים שונים דוגמת מקדשים, להתפלל ולהעביר דרשות, ובאופן כללי לשפר את היכולות שלכם בניהול הכפר ובקרבות השונים ומלאי האקשן שיש במשחק.

כדי לעשות את הטוב בעיני האל החדש שלכם, תצטרכו לדאוג שרמת האמונה של החיות החמודות בכפר תישאר תמיד גבוהה. כמו כן עליכם לשמור על רמת סניטציה גבוהה של המקום, ולקבור באופן מסודר את החיות שכבר לא איתנו. פתרון חלופי הוא להקריב אותן על המזבח. המשחק מלא במשימות שונות ומשונות וכפי שאפשר להבין, הוא מלא גם בהומור וגם באתגרים אמיתיים.

שורה תחתונה: אחד ממשחקי המחשב המשונים והמהנים שיש כרגע.

סטרימינג