בורסת הקריפטו הגדולה בעולם חתמה על הסכם רכישה בלתי מחייב עם המתחרה FTX, בעקבות חשש לעתידה של השנייה. "המעגל הושלם, והמשקיעים הראשונים והאחרונים של FTX זהים: הגענו להסכמה על עסקה אסטרטגית עם בייננס", צייץ סם בנקמן-פריד, מייסד FTX הערב (ג').

1) Hey all: I have a few announcements to make.

Things have come full circle, and https://t.co/DWPOotRHcX’s first, and last, investors are the same: we have come to an agreement on a strategic transaction with Binance for https://t.co/DWPOotRHcX (pending DD etc.).