"בקריפטו, אם מספיק אנשים מאמינים שאתה חדל פירעון, אתה הופך להיות כזה", צייץ חבר בקהילת המשקיעים במטבעות הדיגיטליים בתסכול לאחר קריסת בורסת הקריפטו הענקית FTX בשבוע שעבר. בדבריו, הוא חשף את הפער הענקי בין ההבנה והאמונה בטכנולוגיה החדשנית שאולי תשנה יום אחד תעשיות שלמות, לבין ההבנה בפיננסים: זה לא מיוחד לקריפטו, כל מוסד פיננסי שאנשים מאמינים שהוא חדל פירעון, בסוף הוא הופך להיות כזה.

מוסד פיננסי לא יתקיים ללא אמון ומכיוון שזה דבר שביר מאוד ופערי המידע בין הגופים הפיננסים לבין הציבור שמשתמש בשרותיהם גדולים. ההסבר הוא פשוט: מוסד לא יתקיים ללא פיקוח של רגולטור שמבטיח את אמון הציבור.

הבלבול הזה בין אמיתות ברורות לפיהן פועל מגזר הפיננסים, לבין החדשנות של עולם הקריפטו, הוא לא נחלתו של מצייץ בטוויטר, אלא שלאורך 2022 אנחנו מגלים שהוא נחלתם של יזמים, של קרנות השקעה ושל ציבור משקיעים גדול. אם בשוק הבלבול הזה מטפח חלומות על התעשרות מהירה, במציאות בה יש ירידות חדות הוא גורם לחורבן מיידי, כמו מה שקרה בפרשת FTX.

נפתח בחדשות: בסוף השבוע אירועי נפילת FTX המשיכו להתגלגל בקצב מהיר. ציוצו של סם בנקמן־פריד, היזם והמנכ"ל של הבורסת הכושלת - "פישלתי, תעזרו לי" - לא הרשים את הרגולטורים שהחלו בחקירת התנהלותו עם כספי הלקוחות, ולא את קרנות ההשקעה שמחקו לחלוטין את שווי השקעתן ב־FTX, אותה העריכו רק בתחילת השנה בשווי של 32 מיליארד דולר.

בהמשך, ב־FTX הודיעו על פשיטת רגל ובנקמן־פריד התפטר מתפקידו. על הדרך, פורסמו ציוצים לפיהם הבורסה נפרצה ומאות מיליונים נגנבו, המשקיעים התבקשו למחוק את האפליקציה שלה ולא להיכנס לחשבון, האמון שלהם ב־FTX התרסק לחלוטין, והם טענו שזו דרך של החברה להלבין את גניבת הכספים.

בשלב זה, גם הצד הפיקנטי של הסיפור פרח: חשיפה אקזוטית של התנהלות הנהלת החברה כקומונה בעיירת חוף באיי בהאמה. את הפנטהאוז יוקרתי בנקמן־פריד חלק עם המעגל הפנימי שניהל את FTX. חלק מהדמויות מלוות את בנקמן־פריד עוד מעבודתו כשכיר בשוק ההון, לפני שיצא לעצמאות. כולם, על פי הפרסומים, ניהלו גם מערכות יחסים רומנטיות זה עם זה.

את מקומו של בנקמן־פריד בניהול החברה תפס ג'ון ג'יי ריי השלישי, שהוביל את אנרון, חברת אנרגיה האמריקאית, לפשיטת רגל במהלך שנות ה־2000. לא במקרה ג'יי ריי השלישי נכנס לפוזיציה הזאת: יש קווים דומים מאוד בין נפילת FTX לבין נפילת אנרון, וכעת תחל מכירת הנכסים של החברה על מנת להחזיר כמה שיותר כסף לנושים.

1) I'm sorry. That's the biggest thing.

I fucked up, and should have done better.