הרשת החברתית טוויטר בניהולו של אילון מאסק חוטפת מהלומה קשה נוספת: גל התפטרויות נוסף נראה אמש בטוויטר, לאחר שמאסק הכריז שיעברו ל"נהלי עבודה קשוחים". לאחר גל ההתפטרויות הודיע מאסק משרדי טוויטר יהיו סגורים עד ל-21 בנובמבר.

לפי הודעות Slack פנימיות ששותפו ב-CNBC, מהנדסים ועובדים אחרים מפרסמים הודעות פרידה בקבוצה בשם "watercooler", סמוך למועד שמאסק כתב יום קודם לכן. מאות אימוג'י הוגבו לצידם של "הצדעה", יחד עם עשרות הודעות פרידה. לפי אחד העובדים ששוחחו עם התקשורת, גל ההתפטרויות התחיל מהקבוצה הזו, בשבועות האחרונים עובדים השתמשו בקבוצה כדי להודיע על עזיבתם.

לא ברור כמה עובדי טוויטר התפטרו, עם זאת, כמה עובדים לשעבר בטוויטר ששוחחו עם הוול סטריט ג'ורנל העריכו כי מאות עובדים עזבו את החברה בגל הנוכחי. גל ההתפטרויות, המצטרף לפיטורים של מאסק באוקטובר כשנכנס לתפקיד יו"ר טוויטר, משאיר את החברה עם צוות מצומצם ביותר לעומת המצב לפני הרכישה.

ביום רביעי שלח מאסק מייל לכלל העובדים, בו הודיע שאם הם רוצים להישאר בחברה, עליהם לצפות לשעות עבודה ארוכות ובאינטנסיביות גבוהה. בנוסף הודיע מאסק למנהלים, שהם עלולים להיות מפוטרים במידה ויאפשרו לעובדים לעבוד מרחוק ללא הוכחה שעובדים אלה "יוצאים מן הכלל" בעבודתם. עובדים שיבחרו לעזוב את החברה, יקבלו שלושה חודשי פיצויים לפי מאסק.

לפי אחד העובדים, ההתפטרויות הללו פגעו בחלקים חשובים בפעילות ההנדסית של החברה. "צוותים שלמים המייצגים תשתית קריטית עוזבים את החברה מרצונם, ומשאירים את החברה בסיכון רציני להצליח להתאושש", כך לפי המהנדס.

אסתר קרופורד, שעובדת על מוצרים בשלב מוקדם בטוויטר וזו שהובילה את העבודה על הוי הכחול בטוויטר בחודש האחרון, שלחה הודעת פרידה לעוזבים. "לכל העובדים שהחליטו להפוך את היום ליום האחרון שלכם: תודה על היותכם חברים מדהימים בצוות לאורך העליות והמורדות. אני לא יכולה לחכות לראות מה תעשו הלאה", צייצה בטוויטר.

To all the Tweeps who decided to make today your last day: thanks for being incredible teammates through the ups and downs. I can't wait to see what you do next. 🫡 📺