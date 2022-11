היינו צריכים לעסוק כאן היום במרי האזרחי הספונטני בערי סין, או בחששות הגלויים ברוסיה מפני תבוסה ועונש על החרבת אוקראינה. אבל הבה נעשה הפסקה קצרצרה לטובת קטאר, קודם כול מפני שביום ג' נפטרנו מנוכחותה של נבחרתה. אני מודה שחששתי כי נסיכי משפחת המלוכה יצליחו להטות את ליבם של די שופטים וקוונים, בדרכי נועם כמובן, רק בדרכי נועם, כדי להעלות את נבחרתם אל משחק הגמר. לא קרה.

אבל קרה דבר אחר: כריסטיאן פוליסיק השליך את עצמו אל תוך השער האיראני בדקה ה־38 של המשחק בין ארה״ב לאיראן באיצטדיון א־ת'ומאמה. המצלמות הנציחו את הרגע ההוא, שחברו בו תהילה וייסורים. פוליסיק היכה את איראן, נפצע פצעים ״פנימיים״, והובהל אל בית החולים. פרשני ספורט אמריקאיים אופוריים דיברו בשעות הבאות על השחקן הצעיר, ש״הקריב את עצמו לטובת הקבוצה״. באנגלית, הביטוי הזה משמש לעתים קרובות לתיאור גבורתם של חיילים בשדה הקרב.

פוליסיק אולי לא יוכל לשחק במשחק הבא, ביום שבת, כאשר ארה״ב תנסה לחלוף על פני הולנד בדרך הלא כל כך סבירה אל רבע הגמר. ייתכן שהפציעה תרדוף אותו אפילו בדרך אל העבודה. הוא משחק בצ'לסי, ומשתכר שם 38.5 מיליון דולר בשנה, יותר מכל שחקן אמריקאי אחר. הוא דווקא נראה מאושש במיטת חוליו, והנפיק איחולים מתובלים במילות גנאי לחבריו עטורי התהילה.

