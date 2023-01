בעקבות תקלת מחשוב: כל הטיסות בארה"ב קורקעו ואין צפי לחזרתן

כשל מערכתי גרם לקרקוע והשבתת כל הטיסות בארה"ב. רשם הטיסות הפדרלי (FAA) אישר כי היה כשל במערכת האמריקאית לדיווח על משימות אוויר (NOTAM), שמודיעה לטייסים על נסיבות שקשורות לטיסות המתוכננות שלהם ומעבירה להם מידע נחוץ לפני שמטוסים יכולים להמריא.

NOTAM מוציאה הודעות תפעוליות לכל הטיסות בארה"ב. בטיסות בינלאומיות ארוכות המידע עשוי להתפרס על פני 200 עמודים. ההודעות בד"כ כוללות מידע רב על נושאים כמו סגירת מסלולים, אזהרות על ציפורים, מכשולי טיסה בגובה נמוך ועוד.

על אף שאין הוראה גורפת לקרקוע הטיסות בשל כשל במערכת, טייסים רבים לא הסכימו להמריא בשל חשש בנוגע לטיסה ללא התראות מוקדמות. ב-FAA עדכנו כי ההשבתה תימשך לפחות עד השעה 9 בבוקר, שעון ארה"ב.

כ-12,00 טיסות לתוך ארה"ב ומחוצה לה עוכבו החל משעות הבוקר לפי השעון המקומי, כך לפי אתר המעקב אחר טיסות FlightAware. נוסעים בכל ארה"ב דיווחו ברשתות החברתיות השונות על העיכובים החל משעות הבוקר. שדה התעופה ברגסטורם בעיר אוסטין בטקסס אף העלה בטוויטר ציוץ שמזהיר את הנוסעים מפני ההשבתה המוחלטת של הטיסות.

#AUSAlert: An FAA system outage is causing ground stops at AUS and other airports across the country. Arriving & departing passengers can expect delays this morning & through the day.

✈️ Please stay in contact with your airline & check your flight status before heading to AUS.