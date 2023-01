אמ;לק ארה"ב רואה עצמה כמנהיגת העולם החופשי ואחראית על קידום הדמוקרטיה בעולם. אבל שגריר ארה"ב בישראל, טום ניידס, יצא מגדרו שלא להביע תמיכה קונקרטית במאבק להצלת שלטון החוק בישראל. הייתכן שאמריקה לא תעמוד לצד מגיני הדמוקרטיה הישראלית? הייתכן ששיקולים פנימיים בארה"ב הביאו את הממשל להנחות את השגריר לחייך במקומות הלא נכונים, כדי שלא להכעיס הן את הרוב החדש בירושלים והן את הרוב החדש בבית הנבחרים בוושינגטון?

משקלם האובייקטיבי של שגרירים בהכרח פחת במרוצת השנים. לפנים הם היו באי כוח מלאים של ממשלותיהם, ברוח תוארם הרשמי ("Plénipotentiaire", בצרפתית). לא פעם הם היו מעמידים את ממשלותיהם בפני עובדות מוגמרות.

התלות בשירותיהם הקלאסיים התמעטה ביחס ישיר להצטמצמות המרחקים וזמני התקשורת. אבל הם עדיין חסרי תחליף, לפחות במובן אחד: הם נציגיהן הנראים והנשמעים ביותר של ארצותיהם במקומות מושבם.

גובה הפרופיל הציבורי שלהם הוא תוצאה של משקלם האישי, ובייחוד של משקל ממשלותיהם. הם צריכים להתהלך בזהירות, לבל ייחשדו שהם מתערבים ב"ענייני פנים", אבל הם גם צריכים להיזהר שלא להשתתק אוטומטית, כל אימת שהממשלה המארחת מצמידה תווית של ענייני פנים לנושאים רגישים.

שגרירי ארה"ב, לפחות מאז מלחמת העולם השנייה, הם הרבה יותר מנציגים דיפלומטיים. הם מייצגים את מנהיגת העולם החופשי, את מקור ההשראה (הלא־מושלם) של הדמוקרטיות. כל כך הרבה חוקות נתפרו בהשראת אמריקה; כל כך הרבה תבניות של התנהגות פוליטית בחברה חופשית התעצבו על פיה.

ב־1976, הקונגרס הקים חטיבה חדשה במחלקת המדינה של ארה"ב, 'המשרד לענייני זכויות אדם ועניינים הומניטריים'. ב־1994 שונה שמו ל'משרד לענייני דמוקרטיה, זכויות אדם ועבודה'. בראשו עומד פקיד בכיר, 'המזכיר העוזר', או סגן שר, שמינויו מחייב את אישור הסנאט. לפי אתר האינטרנט של המשרד, הוא נועד "לעודד ערכים אוניברסליים, כולל כיבוד של שלטון החוק, מוסדות דמוקרטיים וזכויות אדם".

בעצם ייסודו של המשרד ארה"ב קיבלה עליה את המשימה של קידום הדמוקרטיה בעולם. בהגדרה האמריקאית, דמוקרטיה אינה נבחנת רק על פי האקט התקופתי של הצבעה, אלא באופן שבו מוסדותיה מתנהלים בין הצבעה להצבעה. במרכזה של הדמוקרטיה עומד שלטון החוק.

הקונגרס הטיל על המשרד הזה להכין דוח שנתי על מצב זכויות האדם בעולם. ביקורת עניינית נמתחת בו גם על בעלות ברית קרובות של ארה"ב, כולל הדמוקרטיות שבהן.

ההחלטה להקים את המשרד באה בזמן של הפשרה כלשהי במלחמה הקרה בין המערב לגוש הסובייטי. בוושינגטון היו לא מעט אנשים רבי השפעה שעיקמו את חוטמם. הם רצו לשרת את האינטרסים הלאומיים על פי הבנתם, בלי שים לב לדמוקרטיה.

הנשיא קרטר היה הראשון שמינה סגן שר, בעצם סגנית, לענייני זכויות אדם. הוא הכריז, במאי 1977, שארה"ב לא תתפתה עוד לתמוך בכל דיקטטור המבטיח להילחם בקומוניזם. ואמנם, בהנהגתו, ארה"ב שינתה כיוון והתחיל פירוק זוחל של רודנויות צבאיות באמריקה הלטינית.

Telling Americans that they had an "inordinate fear of communism," Jimmy Carter said his foreign policy would instead emphasize human rights. The president’s comments came during an address at Notre Dame - This Day, 1977 pic.twitter.com/ah4pZwI2ka