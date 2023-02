כחצי מיליון עובדים בבריטניה החלו היום את אחת השביתות הגדולות ביותר שנרשמו בשנים האחרונות במדינה, האמורה לשבש משמעותית את הלימודים בבתי הספר, את תנועת הרכבות בממלכה המאוחדת וייתכן שאף את הכניסות לבריטניה בנמלים ובנמלי התעופה. השביתה הוכרזה בימים האחרונים אחרי שהמגעים בין איגודים מקצועיים שונים לבין הממשלה על תוספת יוקר בשל האינפלציה הגבוהה בממלכה המאוחדת עלו על שרטון. רוב השביתות אמורות להסתיים עד מחר בשבע בבוקר לכל המאוחר.

● כהונה קצרה ונזק גדול: בריטניה עדיין משלמת על הטעויות של ליז טראס

● קרן העושר הנורבגית הפסידה 163 מיליארד דולר בשווקים - הכי הרבה מאז 2008

● הפסדים של מיליארדים: האיש העשיר באסיה איבד את התואר שלו

כלי התקשורת בבריטניה הגדירו את השביתה היום כ"חזרה לסגרי הקורונה", בעיקר בשל העובדה כי 300 אלף מורים הודיעו על "Walkout Wednesday" (היעדרות ביום רביעי), כלומר שביתה בפועל. הצעד צפוי להשפיע על כשבעה מיליון תלמידים במדינה, לפי ההערכות. רוב גדול של בתי הספר באנגליה ובוויילס צפויים להיות סגורים היום באופן מלא או חלקי. גם סגל האוניברסיטאות שובת. הם יצטרפו אל אלפי נהגי רכבות ברחבי בריטניה ששובתים וגם לבקרי הגבול, שמוחים נגד אי-העלאת השכר שלהם וצפויים לשבש את הכניסות לממלכה המאוחדת. שדות התעופה הבריטיים הודיעו כי "נערכו מראש" לשביתה. לפי דיווחים ברשתות החברתיות, נכון לעכשיו לא נרשמים עיכובים משמעותיים בכניסה דרך נמל התעופה היתרו, למשל.

Also Border Force strike - Heathrow says it is running smoothly with military contingency in place. No cancellations 0745 Wed.