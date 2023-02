לא למסיבת הניצחון הזו ייחלו המוכרים והקונים. הבעלים החדשים של נמל חיפה הגיחו ביום ג' השבוע ממערב הודו, כדי לתבוע את "קו הרקיע" של העיר, ולהביע הערצה לישראל. בנימין נתניהו היה שם כדי להכריז על "ציון דרך", ש"יכניס שיפור מהותי, במובנים רבים, בקשר בין הארצות".

הבוס החדש של נמל חיפה, גאוטם אדאני, המחזיק בבעלות על 13 נמלי ים ועל שמונה נמלי אוויר במולדתו, החמיא לראש הממשלה. "מה הולם", הוא אמר לנתניהו, "שאתה הוא המוסר לידינו את הנמל". הוא הזכיר שהודים כבר השתלטו פעם על חיפה, בספטמבר 1918, בשלב הסופי של המערכה לכיבוש ארץ ישראל מידי העות'מנים. הוא אפילו עלה לרגל אל בית העלמין שבו טמונים נופליהם. "פעם אחת כבר לחמנו אלה לצד אלה", הוא אמר בהפלגת לשון. האמת היא שלפני 104 שנה היו שם רק הודים.

Privileged to meet with @IsraeliPM @netanyahu on this momentous day as the Port of Haifa is handed over to the Adani Group. The Abraham Accord will be a game changer for the Mediterranean sea logistics. Adani Gadot set to transform Haifa Port into a landmark for all to admire. pic.twitter.com/Cml2t8j1Iv