ענקית הטכנולוגיה מטא, פייסבוק לשעבר, נתנה לאלפי עובדים דירוגים נמוכים בסבב של ביקורות ביצועים שהסתיימה לאחרונה, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח מדובר בכ-10% מהעובדים שקיבלו דירוגים נמוכים בביקורות. מהלך כזה מצד החברה יכול להצביע על כך שמתוכננים קיצוצים נוספים בדרך, או ממש לסבב פיטורי ענק שני. לפי הדיווח, החברה גם חתכה מדדי בונוס.

כדי להבין את התוכנית, בדיווח הוזכרו כי שני הדירוגים הנמוכים ביותר הם: "meets most" ו-"meets some". לדברי אנשים שבקיאים בתוכנית ביקורת העובדים, עובדים שמקבלים שני דירוגי "meets most" ברציפות מוכנסים לתוכנית לשיפור ביצועים, ואלו שמקבלים את הנמוך ביותר מוכנסים אוטומטית לתוכנית שיפור. לפי אנשים המכירים את הפרטים, בהנהלת מטא מצפים שהדירוגים יובילו עובדים רבים לעזוב בשבועות הקרובים - ואם לא מספיק יעזבו, החברה תשקול סבב נוסף של פיטורים. הסיבה לכך נעוצה שחלק מהעובדים שמקבלים דירוגים כאלו, לוקחים את זה כסימן לחיפוש הזדמנויות עבודה חדשות.

דובר מטא הגיב לדיווח בג'ורנל ואמר: "תמיד הייתה לנו תרבות מבוססת-מטרות של ביצועים גבוהים, ותהליך הבדיקה שלנו נועד לתמרץ חשיבה לטווח ארוך ועבודה באיכות גבוהה, תוך סיוע לעובדים לקבל משוב בר-פעולה".

לפי דיווחים נוספים, מטא צפויה לקצץ בשכבות מנהלי הביניים ותחסוך מיליארד דולר עד סוף השנה. בבלומברג דווח כי במטא דורשים ממנהלים ודירקטורים רבים לעבוד בתפקידים ביצועיים שתורמים לפיתוח, או שהם יידרשו לעזוב את החברה. לפי גורמים שבקיאים בפרטים שדווחו בבלומברג, קוראים לתהליך הזה "flattening" - משמע להפוך ליעילים יותר בכך שלוקחים את המנהלים האלו, מורידים את האחריות הניהולית על אחרים, ובמקום זאת מתמקדים במשימות כמו קידוד, עיצוב ומחקר. במהלך זה הארגון יעבור מתיחות פנים, ושכבת מנהלי הביניים תצומצם. במטא נבדלת שכבת מנהלי הביניים מחברות אחרות בריבוי תפקידים מטריציוניים, אדמיניסטרטיביים וחלקם ללא יכולת קבלת החלטות מהותית - בשל המבנה השטוח של החברה. לפי הדיווח, סבב הקיצוצים הנוכחי יהיה הדרגתי יותר ויתפרש על משך זמן רב יותר.

הדיווח הזה מגיע ברקע דיווחים במספר כלי תקשורת בעולם כי מטא מתכננת לצמצם עוד יותר את מספר העובדים שלה בשבועות הקרובים. לפי הפייננשל טיימס, קצב העבודה בענקית הטכנולוגיה האט מאוד לאחרונה. על פי הדיווחים עד כה, מטא צפויה להכריז על הארגון מחדש לאחר שתשלים את סקירות ביצועי הצוותים שלה במהלך חודש מרץ. בשיחת המשקיעים האחרונה סביב פרסום הדוחות הכספיים של החברה בחודש שעבר, המנכ"ל מארק צוקרברג רמז שזה לא הסוף. הוא קרא לשנה הזו "Year of efficiency", ואף אמר: "אמרתי בבירור שזו הייתה ההתחלה של המיקוד שלנו ביעילות, ולא הסוף שלו".

בנובמבר האחרון פיטרה החברה 11 אלף עובדים שהיו כ-13% מכוח העבודה העולמי שלה, זאת במסגרת סבב פיטורים משמעותי. הקיצוצים הללו היו הגדולים ביותר בהיסטוריה של החברה והשפיעו על המבנה הארגוני של חברה. מאז הפיטורים האלו, בחודשים שעברו, דווח כי עובדים במטא התמודדו עם חששות וחרדות לגבי פוטנציאל לקיצוצים עתידיים. צוקרברג התבטא ואמר שהוא חש שהארגון איטי מדי ומנופח, ולכן רמז שיהיו עוד המשך.

צריך להזכיר, מספר העובדים במטא כמעט הוכפל מ-2019 ל-2022, ל-86 אלף עובדים. לפי אנשים שמכירים את הפרטים, כמחצית מהעובדים מעולם לא חוו מחזור סקירת ביצועים טיפוסי בחברה.

מתחילת השנה, המניה של מטא עלתה בכ-36%, במקביל לכך - מדד ה- S&P500 עלה מתחילת השנה כ-6% ומדד הנאסדק ירד מתחילת השנה כ-5%.