מנכ"ל אפל, טים קוק, הרוויח כמעט 100 מיליון דולר בשנה שעברה, אך בעקבות לחץ מצד בעלי מניות בחברה, הוא ביקש - וקיבל - קיצוץ של 50% בחבילת ההטבות שלו השנה. והוא לא לבד: ב-"MarketWatch" מדווחים כי לפחות שלושה מתוך 10 ושישה מתוך 100 המנכ"לים בעלי השכר הגבוה ביותר בארה"ב ספגו ביקורת על גובה שכרם, והסכימו לצמצם את השכר ואת חבילות ההטבות שלהם.

קבוצות וארגונים של בעלי מניות, כמו "As You Sow", פועלים להפחתת שכר למנהלים בכירים הן בפומבי והן בדלתיים סגורות בפגישות עם בכירים. "אני חושבת שנראה חבילות שכר נמוכות יותר השנה", אמרה רוזנה לנדיס וויבר, מנהלת שכר צודק ותגמול בכירים ב-"As You Sow", לקראת פרסום דוח המנכ"לים עם השכר המופרז ביותר, שעורך הארגון. "אם תהיה ירידה מתמשכת במשק, אני לא חושבת שבעלי המניות יסבלו את ניתוק השכר מהביצועים", הוסיפה.

עם זאת, לפי הנתונים החדשים של הארגון, עדיין אין שינוי במצב: חבילות השכר למנהלים המשיכו לגדול, יחד עם הפער בין שכר המנכ"ל לשכר החציוני של העובדים. לפי הדוח של "As You Sow", ההתקדמות בנושא נבלמת על ידי משקיעים מוסדיים גדולים, שמצביעים בעד חבילות שכר גדולות. "לולא התגובה החלשה המתמשכת של קומץ מהשחקנים הגדולים, המסר לפיו לבעלי המניות נמאס היה ברור יותר".

בין השיאנים: ג'יימי דיימון ואנדי ג'אסי

השכר החציוני של 100 המנכ"לים עם השכר המופרז ביותר עומד על כ-23.5 מיליון דולר - עלייה של 8% לעומת השנה הקודמת. דייוויד זאסלב, מנכ"ל ונשיא האחים וורנר דיסקברי, עומד בראש הרשימה, עם שכר של 256.6 מיליון דולר לשנה - פי 2,972 יותר מהשכר החציוני בחברה, העומד על כ-82,960 דולר. באחים וורנר דיסקברי טוענים כי זאסלב אולי לא יראה הרבה מהסכום הזה, משום שהוא מבוסס על אופציות שניתנו לו במסגרת הארכת חוזה ב-2021. "הרוב המכריע של הסכום הוא תיאורטי, מכיוון שהוא מבוסס על הענקת אופציות חד פעמית שתתחיל לספק רווח לזאסלב רק אם מחיר המניה של החברה יותר מיכפיל את עצמו, מה שמייצג יותר מ-50 מיליארד דולר של ערך מוסף עבור בעלי המניות", הסביר דובר החברה.

בין זאסלב לקוק, בצמרת רשימת המנכ"לים ממוקמים גם פבריציו פרדה, מנכ"ל חברת הקוסמטיקה אסתי לאודר, ג'יי סנודן - מנכ"ל חברת הגיימינג PENN Entertainment, פט גלסינגר, מנכ"ל אינטל, מנכ"ל בוקינג גלן פוגל, ג'יימי דיימון - יו"ר ומנכ"ל ג'יי פי מורגן, וגם מנכ"ל אמזון, אנדי ג'אסי.

בעלי המניות של ג'יי פי מורגן הצביעו אשתקד נגד בונוס גדול לדיימון, והחברה הודיעה כי לא יקבל עוד "פרסים מיוחדים". שכר הבסיס של גלסינגר קוצץ ב-25% ובוצעו שינויים באופן מתן ההטבות במניות. באינטל אומרים כי "73% מההטבות שניתנות לגלסינגר מבוססות על ביצועים, כך שפט לא יממש חלק משמעותי מהתגמול שלו אלא אם כן תהיה יצירת ערך משמעותית וארוכת טווח עבור החברה".

השכר מטפס והפערים גדלים

לא ברור עד כמה הקיצוצים בחבילות השכר וההטבות יוצרים שינוי. בדוח של "As You Sow" מובאות דוגמאות לאופן בו הצבעות של בעלי מניות הובילו לשינוי בשכר בכירים במספר חברות, ביניהן צ'יפוטלה ומלונות הילטון, אבל שכר המנכ"לים במשק המשיך לעלות, וכך גם פערי השכר בתוך החברות.

באמזון, יחס השכר בין המנכ"ל ובין העובד הממוצע עומד על 6,474 ל-1 - חבילת השכר של המנכ"ל ג'אסי הסתכמה ב-212.7 מיליון דולר, בעוד שהשכר החציוני בחברה עומד על 32,855 דולר. דובר החברה טוען כי מקור הפער הוא מענק מניות שקיבל ג'אסי כשנכנס לתפקידו, שנפרש לתקופה של עשור: "מה שזה שווה מבחינת תגמול שנתי תחרותי לזה של מנכ"לים בחברות גדולות אחרות, ואושר על ידי הדירקטוריון של אמזון".