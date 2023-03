אילון מאסק מציג: התקוטטות בטוויטר במקום הליך פיטורים

עובד בכיר בטוויטר העביר תשעה ימים בניסיון להבין אם פוטר או לא. הראלדור ת'ורליפסון, מנהל לשעבר בטוויטר, צייץ אתמול (ב'): "לפני תשעה ימים נחסמה הגישה למחשב העבודה שלי, כמו אצל עוד כ-200 עובדי טוויטר אחרים. עם זאת, ראש תחום משאבי האנוש שלך לא הצליחה לאשר אם אני עובד או לא. אתה לא ענית לי למיילים. אולי אם מספיק אנשים ירטווטו תענה לי כאן?".

Dear @elonmusk 📺

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you'll answer me here?