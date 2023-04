אתגר המניות הגדול והמפתיע - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

"למכור את המניות במאי ולצאת"? הבנקים הגדולים בארה"ב חלוקים

המשפט Sell in May and go away הפך לאסטרטגיית השקעה בקרב סוחרים רבים, שמעריכים שרוב העליות בשוקי המניות מתרחשות בחודשי החורף • האם כדאי ליישם זאת כעת? בבנק אוף אמריקה ובוולס פארגו מציגים שתי גישות מנוגדות