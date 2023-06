צוללת שלקחה מספר תיירים למסע בעקבות שרידי הטיטאניק נעלמה ביום ראשון באוקיינוס האטלנטי, לאחר שאיבדה קשר עם משמר החופים בארה"ב. מבצע כביר של איתור והצלה, שמובל על-ידי משמר החופים בבוסטון, יחד עם משמר החופים האמריקאי והציים של שתי המדינות, מתנהל כעת להשבת הנעדרים. מדובר במרוץ נגד הזמן, שכן כמות החמצן בצוללת מספיקה ל-96 שעות בלבד.

חברת Oceangate הוקמה ב-2009 על-ידי סטוקטון ראש, איש עסקים אמריקאי בעל קשרים קרובים לתעשיות האוויר והטכנולוגיה בארה"ב. החברה מחזיקה שלוש צוללות לחמישה אנשי צוות, אשר מיועדות בעיקר לצורכי מחקר מדעי, אך גם למטרות אחרות, כמו הפקת סרטים שדורשים תיעודים ממעמקי האוקיינוס.

ב-2018, ראש יצא למסע הראשון עם הצוללת השלישית שבנתה Oceangate, "טיטאן". לעומת שתי הצוללות הראשונות שהפעילה החברה, שמגיעות לעומקים של 305 ו-500 מטרים בלבד, "טיטאן" נבנתה במטרה להגיע לעומק של 4,000 מטרים מתחת לפני המים. המסע עבר בשלום והוגדר כהצלחה משמעותית.

בעקבות ההצלחה, מזה כמה שנים, מציעה החברה לתיירים עשירים להצטרף למשלחות במסגרתן יצללו למעמקים כדי לצפות בשרידי ספינת הטיטאניק, ששקעה בשנת 1912. בכל משלחת מאיישים את הצוללת נהג, "מומחה תוכן" (כך לפי החברה), ועוד שלושה אזרחים, שמשלמים על המסע מאות אלפי דולרים. מחיר ההצטרפות למשלחת 2023, שחבריה כעת נעדרים, עומד על 250,000 אלף דולר.

אתמול (ב'), אישרה חברת Oceangate באופן רשמי כי איבדה קשר עם הצוללת "טיטאן", שם מסרו כי "אנו בוחנים ועורכים שימוש בכל האפשרויות שברשותנו כדי להחזיר את צוות המשלחת בבטחה. כל המיקוד שלנו הוא על חברי המשלחת ומשפחותיהם, ואנו פועלים להחזירם בשלום".

לפי דיווחים רבים, מייסד חברת Oceangate, סטוקטון ראש, נמצא בין הנעדרים, אך אלו לא אומתו עדיין באופן רשמי.

עד כה, אומתה זהותם של שלושה מבין חמשת הנעדרים. אחד מהם הוא המיליארדר הבריטי בן ה-58, האמיש הארדינג. הארדינג הוא יו"ר חברת Action Aviation, אשר עוסקת במסחר בכלי טיס, והמסע בעקבות שרידי הטיטאניק הוא לא ההרפתקה הימית הראשונה שיצא אליה. לפני כשנתיים, צלל יחד עם חוקר בשם ויקטור וסקובו לשקע מריאנה, הנקודה העמוקה ביותר בכדור הארץ, ושבר בכך שני שיאי גינס שונים.

שני הנוסעים הנוספים שזהותם אומתה הם שהזדה דאוד, איש עסקים ממוצא פקיסטני שמתגורר עם משפחתו בבריטניה, ובנו, סולמן. באתר החדשות של BBC נכתב כי משפחת דאוד היא אחת המשפחות העשירות ביותר בפקיסטן.

לפי פוסט שפרסם הארדינג לפני הצלילה בפייסבוק, החוקר הימי הצרפתי בן ה-73 פול-הנרי נרגולה, נמצא גם הוא בצוללת "טיטאן".

בשיחה עם BBC, מומחה הצוללות פרופ' אליסטר גרייג הציע כמה תרחישים אפשריים באשר למה שקרה לצוללת "טיטאן". לפי תרחיש אחד, הוחלט להשיל מהצוללת משקולת ייעודית, שמטרתה להציף אותה מעל פני השטח במקרה חירום, כמו תקלת חשמל או תקשורת. לפי תרחיש אחר, גוף הצוללת ניזוק באופן שיצר דליפה, "ואז הפרוגנוזה לא חיובית", אמר גרייג.

לפי פרופ' גרייג, התרחיש הגרוע ביותר הוא זה שבו הצוללת נמצאת בקרקעית האוקיינוס, ולא יכולה לחזור מעלה בכוחות עצמה, שכן האפשרויות לחלץ אותה מוגבלות מאוד: "בעוד שמבנה הצוללת אולי נשמר, אם היא נמצאת בעומק של יותר מ-200 מטרים, מעט מאוד כלי שיט מסוגלים להגיע לעומק הזה, ובטח לא צוללנים. כלי השיט של חיל הים שנועדו להצלה בשום פנים ואופן לא מסוגלים להתקרב לעומק של הטיטאניק".

אתמול, אדמירל משנה במשמר החופים האמריקאי, ג'ון מאוגר, אמר כי מאמצי האיתור מתקיימים באמצעות כלי טיס המצוידים בסונרים תת-ימיים, בשני מישורים: מעל פני המים, למקרה שהצוללת צפה, ומתחת לפני המים, למקרה ששקעה במצולות.

נכון לעכשיו, הסיכויים לאתר את הצוללת נראים כקלושים למדי. ההערכה היא שהצוללת נמצאת בלב ים, במרחק של כ-1,500 קילומטר מחוף קייפ קוד במסצ'וסטס, ארה"ב. מרחק הצוללת מהחוף והעומק אליו יועדה לרדת, בשילוב עם מסגרת הזמן המצומצמת להשבת הנעדרים בשלום, מטרידים מאוד בכירים ומומחים ימיים שמתייחסים לנושא.

כפי שניתן לתאר, המסע בצוללת "טיטאן" לא נועד למוגי הלב. דיוויד פוג, כתב CBS שנשלח מטעם חברת החדשות לאחד מהמסעות בצוללת, דיווח כי קרא כתב התחייבות שתיאר את כלי השיט כ"צוללת ניסיונית, שלא אושרה או הוסמכה על-ידי שום גוף רגולטורי, ויכולה להביא לידי פגיעה פיזית, נכות טראומה רגשית ומוות". כמו כן, בסרטון שהופק לשם קידום המשלחת, אמר מומחה אבטחה של Oceangate כי "זה לא כמו מתקן בדיסני. מעורב פה סיכון ממשי, ויש הרבה אתגרים".

הצוללת בנויה בעיקר מסיבי פחמן, חומר חזק וקל משקל בו משתמשים באופן תדיר בתעשיות התעופה והחלל. רוחבה וגובהה עומדים על כמה מטרים ספורים, כך שהנוסעים למעשה נדרשים לשבת על רצפת הצוללת כל העת. החברה מציינת באתר שלה כי השתמשה בשיטות חדשניות כדי להרכיב את הצוללת ממוצרי מדף, ובכך להוזיל את העלויות שלה.

"לא יכולתי שלא להבחין בכמות המרכיבים המאולתרים בצוללת הזו", דיווח פוג בעבר עבור כתבה ל-CBS; הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא ככל הנראה אופן השליטה בספינה, שמבוצעת באמצעות ג'ויסטיק של חברת לוגיטק בו נערכו כמה התאמות.

בציוץ של פוג שפורסם אתמול בטוויטר, ציין הכתב שגם במהלך המסע שלו בקיץ שעבר, נתקלה "טיטאן" בתקלות תקשורת, שהביאו לכך שהיא לא נמצאה במשך כמה שעות.

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8