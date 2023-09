משרד החוץ הישראלי הגיש תלונה רשמית נגד שגריר גרמניה בישראל, שטפן זייברט, אחרי שזה הגיע לדיון בבית המשפט העליון בשבוע שעבר בנוגע לביטול עילת הסבירות - כך מדווחים הבוקר (ב') כלי התקשורת בגרמניה. מדובר בצעד חריג מאוד ביחסים הידידותיים בדרך-כלל בין המדינות.

גרמניה היא בין המדינות האירופיות היחידות המנהלות בחודשים האחרונים "יחסים כרגיל" עם ישראל, והיא אירחה את ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרים בכירים, למרות הביקורת הבינלאומית והאירופית על כך שהממשלה הנוכחית מקדמת את המהפכה המשפטית.

זייברט, שכיהן בממשלות קודמות תחת אנגלה מרקל במשך יותר מעשור כדובר הממשלה, הגיע לישראל בשנה שעברה לתפקיד השגריר ומאז הפגין נוכחות רבה ברשתות החברתיות. הוא עדכן את עשרות אלפי העוקבים שלו ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר) בהתקדמות שלו בלימודי עברית, ובשבוע שעבר עלה לירושלים כדי להיות נוכח בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון על ביטול עילת הסבירות. "אני חושב שכאן קורה משהו חשוב לדמוקרטיה הישראלית", אמר בסרטון שפורסם ברשת, כשהוא יושב על ספסלי אולם בית המשפט העליון, "וגם אנחנו - החברים של ישראל - מסתכלים עליו בעניין רב". "אני רציתי לראות זאת בעצמי", הוסיף.

The place to be this morning #בגץ pic.twitter.com/x7oVMPgsPg