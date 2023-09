הפרויקט הסודי של אפל וגולדמן זאקס שנגנז בגלל הירידות בשווקים

אחרי שהשיקה את כרטיס האשראי שלה ותוכניות חיסכון בתשואה גבוהה: ענקית הטכנולוגיה אפל וקבוצת גולדמן זאקס עבדו יחד על פיצ'ר שמאפשר למשתמשים להשקיע - לקנות ולמכור מניות, כך לפי דיווח ב-CNBC. לפי אנשים המכירים את התוכניות, הפרויקט נגנז בשנה שעברה כשהשווקים ירדו.

הרקע לפיצ'ר שכזה הייתה תקופת הקורונה, כשהמניות זינקו ב-2020 והצרכנים נהרו לאפליקציות כמו רובין הוד. אפל וגולדמן עבדו על הפיצ'ר בתקופה של ריבית אפסית בתקופת הסגר, אז הצרכנים היו תקועים בבתים והשקיעו מהחסכונות שלהם דרך הסמארטפון באפליקציות השונות. אך ברגע שהשווקים ירדו והאינפלציה השתוללה, באפל חששו כי אנשים יאשימו את החברה אם היו מפסידים את הכסף שלהם בבורסה בעזרת מוצר של אפל. על לפי אנשים הבקיאים בפרטים, הפיצ'ר המדובר היה אמור להיות משוחרר בשנת 2022 - מה שלא קרה בסופו של דבר.

לפי הדיווח, לא ברור מה סטטוס המיזם. אחד האנשים אמר ל-CNBC שהתשתית של הפיצ'ר מוכנה לפעולה, רק אם אפל תחליט שהיא רוצה להתקדם ולהשיק את המוצר. התוכנית הזו לא פורסמה, ואם היא הייתה יוצאת לדרך היא הייתה מצטרפת למוצרים פיננסיים אחרים של אפל שמופעלים על ידי גולדמן זאקס. בשנת 2019 הם השיקו יחד את כרטיס האשראי של החברה, לאחר מכן הגיעו פיצ'רים כמו "קנה עכשיו, שלם אחר כך" - המאפשר למשתמשים לחלק תשלומים עבור רכישות, לארבעה תשלומים על פני שישה שבועות, וללא ריבית.

Apple has announced that starting today, Apple Card users will now be able to create a Savings account with a high-yield APY of 4.15%

There are no fees, no minimum deposits, and no minimum balance requirements pic.twitter.com/jZMTlcPgQ8