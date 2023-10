450 אלף דולר ליום פרסום: מאחורי האטרקציה הכי מדוברת בעולם

מחפשי תענוגות בלאס וגאס רגילים לנוסע הלוך ושוב כדי ליהנות מהאטרקציות שמציעה "עיר החטאים", המומים מהשמש המדברית ומסנוורים מהכאוס של סגנונות אדריכליים מתנגשים. אבל בשנים הקרובות יצירה אחת כנראה תתעלה על המקורות המוכרים לסחרחורת של וגאס: כדור מפלצתי בגובה 111 מטר שישמש אולם מופעים - The Sphere (הספירה).

המבנה האייקוני הוא פרי דמיונו של היזם האמריקאי ג'יימס דולן, יו"ר ומנכ"ל הן של Sphere Entertainment והן של חברת הבידור מדיסון סקוור גארדן השותפה לפרויקט.

הספירה בלאס וגאס נחנך סוף סוף בשישי האחרון, עם ההופעה של להקת U2. מניית Sphere Entertainment זינקה ביום שני ב-11% לאחר סוף השבוע המוצלח של הפתיחה, שבו השתתפו אלפי מעריצים וסלבריטאים, ביניהם פול מקרטני ואופרה ווינפרי. אבל האולם החדשני הוא רק לא מקום מסקרן להופעות, הוא גם מספק הזדמנויות למפרסמים, שיכולים להיפרד ממאות אלפי דולרים כדי לפרסם את המותג שלהם על מסך הלד גדול בפלנטה.

