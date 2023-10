דגלי ישראל הונפו והוקרנו ביממה האחרונה בשורה של בירות אירופיות וגם בארה"ב, לאות סולידריות עם ישראל. בברלין הוקרן דגל ישראל על שער ברנדנבורג, וקנצלר גרמניה אולף שולץ - כמו גם שורת בכירים גרמנים אחרים - פירסמו את התמונה עם ההערה "סולידריות עם ישראל". בברלין מתקיים בימים אלו פסטיבל אורות שכולל הקרנה על מונומנטים היסטוריים. גם על ארמון הממשלה ברומא שבאיטליה הוקרן דגל ישראל.

In Solidarität mit #Israel . In solidarity with #Israel . pic.twitter.com/HxVAYA5aUd

Tonight in Rome, the facade of @Palazzo_Chigi , the Italian Prime Minister Office.

דגל ישראל הוקרן גם על בניין הנציבות האירופית בלב בריסל. נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון-דר-ליין, הציגה מסר תמיכה חד-משמעי בישראל ובזכותה להגיב במבצע צבאי. "היום, טרוריסטים מחמאס הכו בלב ישראל, כשהם הורגים וחוטפים נשים וילדים חפים מפשע. לישראל יש את הזכות להגן על עצמה - היום ובימים שיבואו. האיחוד האירופי עומד לצד ישראל", כתבה.

Today, Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.

Israel has the right to defend itself - today and in the days to come.

The European Union stands with Israel. pic.twitter.com/qTngixfu78