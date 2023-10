שורת בכירים בהיי־טק הישראלי, ביניהם מנכ"לים ומשקיעים, מודיעים על ביטול השתתפותם בוועידת WebSummit, אחד מכנסי הטכנולוגיה והסטארט־אפים הגלובאליים הגדולים בעולם. הכנס נערך אחת לשנה בליסבון, פורטוגל, ומארח מגוון חברות ודוברים מובילים מתעשיית ההיי־טק העולמית.

מאז פרוץ המלחמה, ולאחר מעשי הטבח של חמאס ביום שבת האחרון, מייסד הכנס ומי שמכהן כמנכ"ל האירוע, פאדי קוסגרייב, יצא בשורת ציוצים פרו־פלסטינים המגנים את פעילות מדינת ישראל. הדבר הוביל לשרשרת תגובות זועמות מצד בכירים מקומיים, שהודיעו על ביטול השתתפותם.

פאדי קוסגרייב צייץ כי הוא נחרד מכך שמדינות המערב לא מגנות את ישראל על פשעי המלחמה שהיא מבצעת. עוד שיתף סרטון בו נטען כי ישראל, בפעולותיה הנוכחיות, מפרה את החוק הבינלאומי.

I’m shocked at the rhetoric and actions of so many Western leaders & governments, with the exception in particular of Ireland’s government, who for once are doing the right thing. War crimes are war crimes even when committed by allies, and should be called out for what they are.