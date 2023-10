מה מקור שם העיר שדרות, ועל שם מי נקראת נושאת המטוסים פורד?

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מי היה ג'רלד פורד שעל שמו נקראת נושאת המטוסים של הצי האמריקאי?

2. ומהם שמות יתר נושאות המטוסים בסדרת ג'רלד פורד?

3. מי אמר "עיניהם של אלה הלא סתומות מראות את המנהיג האמיתי, ואף אם נעלם, של אונית הפוליטיקה - את הרוח, ולבבם הלא ערל מהבין כי בלעדיו כל מפרשיה כולם אינם אלא סמרטוטים מתים"?

4. מי המתעמל הישראלי היחיד שזכה במדליית זהב גם באליפות אירופה, גם באליפות העולם וגם באולימפיאדה?

5. מהי מִזְנֶבֶת?

6. כמה זמרות הרכיבו את להקת סקסטה?

7. היכן בגוף האדם נמצאת בלוטת האַדְרֶנָל שמפרישה אדרנלין?

8. מה מקור השם של הכלב הדלמטי?

9. מה פירוש ראשי התיבות שכפ"ץ?

10. מתי לראשונה הופיע ענף הג'ודו במשחקים האולימפיים?

11. על רקע איזו מלחמה מתרחשת עלילת הספר "מלחמה ושלום" שכתב

לב טולסטוי?

12. איזו טענה מעלה איילין בניס בסדרה סיינפלד בקשר לספר "מלחמה ושלום"?

13. באיזו עיירה אמריקאית דמיונית מתרחשת הסדרה "מופע שנות השבעים"?

14. באיזו שנה הוכרזה אופקים כעיר?

15. מה מקור שם העיר שדרות?