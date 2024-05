במשך שנים הטענה הרווחת בשוקי ההון הייתה שחודשי הקיץ (מאי-אוקטובר) מניבים תשואות נמוכות, ולכן כדאי לצאת מהשוק לפני התקופה הזאת. הטענה הזו כל כך מוכרת עד שהפכה לאסטרטגיה ממש, "Sell in May and go away", שמתארת סוחרים בשוק שיוצאים מהשוק לקראת מאי וחוזרים אליו רק כעבור כמעט חצי שנה, בסוף אוקטובר.

האם האמירה עדיין מחזיקה מים? יותר ויותר אנליסטים יטענו שלא. מבט מקרוב על התשואות של וול סטריט בחודשים אלה מראה כי הן לא מאוד נמוכות, בטח שלא בצורה שתחייב מכירה מיידית של המניות ביום הראשון של חודש מאי.

אדם טורנקוויסט, האסטרטג הראשי של חברת היעוץ הפיננסית LPL Financial, פרסם סקירה של ממוצע התשואות של מדד ה-S&P 500 בחודשים מאי-אוקטובר, החל מ-1950. לפי הסקירה, ובניגוד לאימרה המוכרת, התשואה אמנם לא מאוד גבוהה, אבל עדיין חיובית - ועומדת על 1.7%.

הסתכלות ממוקדת, על 10 השנים האחרונות (2014-2023), מציגה נתונים טובים אפילו יותר, עם ממוצע תשואה של 4% במדד בחודשי הקיץ. בהודעה שצורפה לסקירה של LPL Financial כתב טורנקוויסט כי לדעתו "אם המשקיעים לא מתכוונים לשים את הכסף באפיק אחר שצפוי להניב תשואה יותר טובה בחודשים אלה, אין להם סיבה להוציא את ההשקעות מוול סטריט".

מעבר לכך, אם מסתכלים על התשואות של המדד רק בחודש מאי, אפשר לראות כי גם אם חודשי הקיץ נחשבים חלשים יחסית, התשואות במאי יציבות, גם אם הן לא שוברות שיאים. כך ב-9 מתוך 10 השנים האחרונות, התשואה על מניות במאי הייתה חיובית, עם ממוצע של 0.7%. ב-2019 (השנה היחידה בעשור עם תשואה שלילית במאי) התשואה נפלה ב-6.6%, אך שנה לאחר מכן ב-2020 התשואה זינקה ב-4.5%.

שבירת רצף העליות באפריל: לא בהכרח חדשות רעות

טום לי, אסטרטג ב-Fundstrat, חישב את התשואות במאי 40 שנה לאחור. לי אמר למגזין האמריקאי ביזנס אינסיידר כי מאז 1985 ב-77% מהחודשים התשואה החודשית הייתה חיובית, והנתון עולה ל-83% בשנים בהן הרבעון הראשון של השנה הסתיים בעליות, אך השוק חווה נפילה באפריל, כמו השנה.

גם ב-LPL לא נבהלים מהנפילה שחווה השוק באפריל. אז שמדד ה-S&P 500 איבד בחודש אחד 4.2% ושבר רצף עליות של 5 חודשים, בסקירה הכוללת שפרסמו, ניתחו בחברה את התשואה הממוצעת של המדד, שנה אחרי נפילה שקטעה רצף של חמישה חודשי עליות.

תופעה זו התרחשה 8 פעמים מאז 1999, שלוש מתוכן מאז משבר הקורונה. על פי הניתוח של LPL, שנה קדימה מכל אחת מהנפילות האלה מראה תשואה חיובית בצורה משמעותית. לדוגמה, בפברואר 1999 נפל המדד ב-3.2%, שנה אחרי התשואה במדד עמדה על 10.3%. בספטמבר 2020 נפל המדד ב-3.9%, שנה אחרי התשואה זינקה ב-28.1%.

הסבר אפשרי לתופעה שמספקים ב-LPL הוא ששבירת הראלי מאפשרת לשוק לסנן בין מניות שלא מצדיקות את ההייפ, למניות שיעמדו בציפיות - לפני שהעליות חוזרות.

פילוח נוסף שנעשה על ידי האנליסטים ורלוונטי השנה מתייחס לשנת בחירות בארה"ב. ראיין דטריק מקרסון גרופ מרקט מציין כי בשנים של בחירות מתרחש בשוק המניות "ראלי קיץ" לפני "ראלי נובמבר", וכי בחודשי הקיץ התשואה עומדת על 2.3% או גבוהה יותר ב-78% מהשנים.