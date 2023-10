פעילת איכות הסביבה השבדית גרטה טונברג העלתה אמש (שישי) צילום לרשתות החברתיות בו היא ופעילות נוספות מביעות הזדהות עם תושבי עזה, כשהיא נושאת שלט ״עמדו לצד עזה״, ולצידה שלטים נוספים בנוסח ״תשוחרר פלסטין״ ו- ״צדק לאקלים עכשיו״.

לאחר שעה קלה החליטה למחוק את התמונה המקורית שהועלתה לאינסטגרם ולהעלות במקומה תמונה חדשה: טונברג מחקה החוצה תמונה של בובת פרווה בצורת תמנון כחלחל, לא בגלל הביקורת על ההזדהות החד צדדית עם ארגון טרור, אלא מפני שבובת התמנון הזכירה לרבים ברשת את איורי ״התמנון היהודי״ שנפוצות בעיתונות האירופית בתקופה שקדמה למלחמת העולם השנייה המציגות את יהדות העולם כתמנון רב זרועות.

במקומה העלתה טונברג תמונה דומה, ללא התמנון כשהיא מתייחסת לנושא ומתרצת זאת ברקע הבריאותי שלה: ״הובא לידיעתי שהבובה שהוצגה בתמונה הקודמת יכולה להתפרש כסמל אנטישמי, דבר שלו לא הייתי מודעת כלל. הצעצוע בתמונה הוא כלי המאפשר לעתים קרובות לאוטיסטים לתקשר את רגשותיהם״.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

