מת'יו פרי, כוכב הסדרה "חברים", מת במפתיע בגיל 54

כוכב הסדרה "חברים" והקומיקאי הקנדי-אמריקני מת'יו פרי בן ה-54, נמצא ללא רוח חיים בביתו שבלוס אנג'לס - כך דווח הלילה (בין שבת לראשון) באתר TMZ. על פי הדיווח, השחקן המוכר נמצא מת בג'קוזי בביתו - לאחר שטבע ולקה ככל הנראה באירוע לבבי; לא נמצאו סמים בסביבתו ולא עולה חשד לעבירה פלילית.

פרי התפרסם בעיקר בזכות תפקידו כצ'נדלר בינג בסיטקום המצליח של שנות ה-90 "חברים"' שנמשכה עד לשנת 2004 - וכללה 10 עונות ו-234 פרקים. הוא הופיע על המסך בסדרות מפורסמות נוספות ובהן "בוורלי הילס 90210", "מי הבוס" ו"הבית הלבן".

בזכות תפקידו בסדרה "חברים", הוא זכה במועמדות לפריים טיים לאמי בשנת 2002. בשנת 2003 ו-2004 היה מועמד לאמי על גילום תפקידו של היועץ ג'ו קווינסי ב"הבית הלבן".

בעמוד הטוויטר הרשמי של הסדרה "חברים", פרסמו בכאב: "המומים לשמוע על מותו, הוא היה מתנה אמיתית לכולנו. ליבנו עם משפחתו, יקיריו וכל מעריציו".

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl

השחקנית היהודייה-אמריקנית סלמה בלייר, חברתו של פרי, נפרדה ממנו בחשבון האינסטגרם שלה: "החבר הכי ותיק שלי. כולנו אהבנו את מת'יו פרי, ואני אהבתי במיוחד. כל יום. אהבתי אותו ללא תנאים. והוא אני. ואני שבורה. שבור לב. חלומות מתוקים מאטי. חלומות מתוקים".

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there.