כך הפך סגן הקנצלר למסביר הטוב ביותר של ישראל לשמאל האירופי

אמ;לק הפגנות הזדהות עם הפלסטינים בבירות אירופה לא הגיעו לגרמניה. בין היתר הודות לסגן הקנצלר, רוברט האבק, איש שמאל וממנהיגי מפלגת הירוקים. אולי העבר שלו כסופר ילדים מאפשר לו להסביר זאת בפשטות ובבירור: "המוות והסבל שהם כעת המציאות של תושבי עזה הם נוראים, אולם אי אפשר ואסור לתת לגיטמציה לאלימות שיטתית נגד יהודים ואנטישמיות. היה זה חמאס שרצח באכזריות הורים וילדים וסבים וסבתות בבתיהם בברבריות".

רוברט האבק (54) אישי: נשוי לסופרת הילדים אנדראה פאלוך ואב לארבעה, נולד בשלזוויג-הולשטיין

מקצועי: סגן קנצלר גרמניה ושר הכלכלה, קודם לכן היה ראש מפלגת הירוקים עם אנלנה ברבוק

עוד משהו: מתרגם וסופר ילדים

עוד לפני שהפך למנהיג מפלגת הירוקים, לסגן קנצלר גרמניה ולאחת הדמויות הפוליטיות החשובות ביותר באירופה, רוברט האבק היה סופר ילדים. כפי שמחברי ספרי ילדים יודעים להציג נושאים מורכבים בפשטות יחסית, האבק הפך בקריירה הפוליטית שלו למי שמציג בבירור נושאים מסובכים - מסוגיות אקלים, דרך התנגדות למשטרים טוטאליטריים ועד למדיניות אנרגיה. הגרמנים, עם שאוהב לחשוש כשאפשר, ושעדיין נאבק למצוא מחדש את מקומו בעולם, אהבו לשמוע את קול ההיגיון ההאבקי מסביר להם דברים.

● WSJ | חמאס היה זקוק לדרך חדשה להעביר כספים מאיראן. הוא מצא אותה בקריפטו

● ראיון | "כל עוד לארגוני הטרור יש חמצן כלכלי, והעולם לא נאבק בזה, הם ימשיכו לנשום"

● "הרווחתי את מעמדי ביושר. זה שובר שכל פעם מצפים ממני להוכיח נאמנות"

הקול הזה חזר בשבועות האחרונים למרכז הבמה, אחרי שהלך לאיבוד בנבכי מדיניות הגז של גרמניה, צנח בסקרים והפך לאחד הפוליטיקאים הכי לא פופולריים במדינה. דווקא ההתייחסות של האבק לנעשה בישראל בחודש האחרון, וההשלכות לגבי היהודים בגרמניה, היא שסייעה לו למצב את עצמו מחדש כמנהיג.

בקטע וידאו אחד רצוף של כמעט עשר דקות, שבו הסביר מי אשם במלחמה הנוכחית, מדוע אסור להתבלבל ואלה לא הישראלים ולמה ההתייצבות לצד הקהילה היהודית החווה אנטישמיות מוסלמית ומהצד השמאלי של המפה הפוליטית היא כעת הדבר החשוב ביותר - הפך מחדש לדמות שהגרמנים אוהבים לשמוע. על הדרך, ומשום שהוא אחד ממנהיגי הירוקים, הפך האבק גם למסביר הטוב ביותר של ישראל לשמאל האירופי. הוא תרם להפיכתה של המערכת הפוליטית בגרמניה - למרות שהיא נשלטת בידי קואליציית שמאל - לאחת הפרו־ישראליות ביבשת כולה.

It's almost four weeks since the horrific terrorist attack on #Israel. A lot has happened, the public debate has become heated and confused. Find thoughts from Vice-Chancellor Robert #Habeck in the video, putting the events in context. 📺With English, Hebrew and Arabic subtitles. pic.twitter.com/5jdXAZr7ey