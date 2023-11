שלושה ימים לאחר שחברת הבינה המלאכותית OpenAI הודיעה כי

סם אלטמן עוזב את תפקיד המנכ״ל, בטענה כי "הוא לא היה גלוי באופן עקבי בתקשורת שלו עם הדירקטוריון, מה שמפריע ליכולתה לממש את אחריותה".

כעת מעל ל-500 עובדי OpenAI חתמו על מכתב הדורש שחברי הדירקטוריון יתפטרו - אחרת הם יעברו למיזם החדש של סם אלטמן במיקרוסופט. לפי דיווח ב-Wired, באופן מפתיע גם איליה סוצקבר, המדען הראשי בחברה שהוביל את הדחת אלטמן מהחברה, חתום גם הוא על המכתב.

בפניית העובדים לדירקטוריון נאמר כי: "הפעולות שלכם הבהירו כי אינכם מסוגלים לפקח על OpenAI". עוד נכתב כי מיקרוסופט "הבטיחה" לאותם עובדים שיהיו להם מקומות עבודה בחברת הבת החדשה, אם הם יבחרו להצטרף.

לאחר הדיווח מניית מיקרוסופט עולה במסחר בווול סטריט ב-1.1%.

לא רק סוצבר חתום על המכתב, אלא גם מירה מוראטי, המנכ"לית הזמנית שהייתה בתפקיד לזמן קצר. גם סמנכ"ל התפעול בראד לייטקאפ היה בין החותמים הראשונים על המכתב. מוראטי הוחלפה במייסד Twitch, אמט שיר.

בציוץ בטוויטר כתב סוצקבר כי "אני מצר מאוד על השתתפותי בפעולות הדירקטוריון. מעולם לא התכוונתי לפגוע ב- OpenAI. אני אוהב את כל מה שבנינו ביחד ואעשה כל שביכולתי כדי לאחד את החברה מחדש".

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company.