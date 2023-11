אחרי דרמת ההדחה: סם אלטמן חוזר ל-OpenAi

סם אלטמן חזר למנכ״ל את OpenAI פחות משבוע לאחר שפוטר בפתאומיות. לאחר הדחתו, מאות מעובדי OpenAI, כולל המייסד השותף וחבר הדירקטוריון איליה סוצקבר, ישראלי לשעבר שלקח תחילה חלק בהדחתו חתמו על מכתב בדרישה ששאר חברי ההנהלה יתפטרו או שיעזבו.

● הכירו את חברי הדירקטוריון של OpenAI שמאחורי הדחת סם אלטמן

מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, אמרה מוקדם יותר השבוע כי אלטמן ואחרים מ-OpenAI יצטרפו כדי להקים "צוות מחקר מתקדם חדש של AI" אך כרגע מגיע טוויסט נוסף בעלילה והוא חוזר לחברה.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.