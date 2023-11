רעידת אדמה פוליטית בהולנד: הימין המתנגד להגירה ניצח בבחירות

ברלין. כשהוא נישא על גלי חששות לאומיים מהגירה לא-חוקית ובצל המלחמה בעזה שהביאה להתפרעויות ברחובות הולנד ובתחנות רכבת ושדות תעופה, הפך אתמול חירט וילדרס למנצח הגדול של הבחירות במדינה. וילדרס, בעבר דמות מוקצה בפוליטיקה ההולנדית, מנהיג המפלגה למען החירות ההולנדית, נחשב למתנגד חריף לקבלת פליטים ומהגרים, למבקר של האיסלאם, אך "שבר" בשבועות האחרונים למרכז ומיתן את התבטאויותיו. מפלגתו (PVV) זכתה לפי הסקרים ותוצאות אמת חלקיות בכ-25% מקולות המצביעים, לפחות 37 מושבים בפרלמנט, והיא הגדולה ביותר במדינה.

זו התוצאה הטובה ביותר בהיסטוריה בת שלושה העשורים של המפלגה, שהגיעה בעבר לנקודות ציון כמו המפלגה השנייה בגודלה בהולנד, אך כעת יותר מהכפילה את כוחה לעומת תוצאות הבחירות האחרונות. היא חרתה על דגלה את נושא המאבק בהגירה ובאיסלאם. כעת, בבחירות שמסיימות את סוף עידן מארק רוטה, ראש ממשלת הולנד השמרני, אחרי 13 שנים, וילדרס השכיל לנצל את המומנטום הפוליטי הקיים נגד ההגירה - וגם את ההפגנות ההמוניות שהתקיימו ברחובות הולנד ועוררו חשש ציבורי - כדי לזכות בקולות הרוב הדומם.

הברכות מעמיתים מהימין האירופי זרמו בשעות הלילה, אחרי שפורסמו תוצאות שני משאלים שקיבעו את ה-PVV כזוכה הגדולה שלה הבחירות. כמו ראשת ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, והמועמדת לנשיאות צרפת מארין לה פן, גם וילדרס חתר למרכז, והביע קול מתון יותר בנוגע לאיסלם ולמאבק בהגירה, כדי לזכות בקולות ולהיות שותף לממשלה אפשרית, לראשונה בתולדות המפלגה.

"התוצאה יוצאת הדופן", כתבה לה-פן, "מאשרת את ההתחזקות של הצורך בהגנה על זהויות לאומיות". "אלטרנטיבה לגרמניה" כתבה בברכה שלה - "בכל מקום באירופה, האזרחים דורשים שינוי". מנהיג מפלגת החירות האוסטרית כתב כי "שותפינו וחברינו הפוליטיים מובילים כמעט בכל מקום (באירופה)". ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, כתב בטוויטר "רוחות של שינוי כבר כאן".

כעת נשואות העיניים לווילדרס, ולאפשרות כי יוכל להקים קואליציה בעצמו ולהפוך לראש הממשלה של הולנד. עד כה, הפרשנים הקיצוניים ביותר העריכו כי הוא עשוי להיות שר בכיר בקואליציה שבה מפלגתו תהיה השותפה הזוטרה. הוא עצמו חגג את הניצחון בקריאה למיינסטרים הפוליטי לשים קץ לחרם על המפלגה, ולשתף אתה פעולה. "הבוחרים אמרו את דברם", אמר, "כעת עלינו לחפש הסכמים בינינו. עם תוצאה נפלאה כמו 35 מושבים בפרלמנט, לא ניתן להתעלם יותר מה-PVV". מאוחר יותר התברר כי המפלגה זכתה ככל הנראה בשני מושבים נוספים.

לניצחון המפתיע והמרשים של וילדרס יש סיבות פנים-הולנדיות - סוף עידן רוטה, אי יציבות כלכלית, ביקורת רבה על מדיניות הדיור ומחירי הדיור, זהות מנהיגי המפלגות הגדולות וגם הופעות בעימותים טלוויזיוניים שככל הנראה נתנו "פוש" אחרון למצביעים בשבוע החולף. אולם קשה שלא לראות כיצד הניצחון מתחבר למגמת שבירה ימינה, נגד הגירה ונגד איסלם, של הציבור והמערכות הפוליטיות באירופה בעקבות התקפת הטרור של חמאס והמלחמה בעזה.

בגרמניה, מפלגות המיינסטרים, שחוששות בדיוק משידור חוזר של מה שקרה בהולנד, החלו במרוץ הדדי בשבועות האחרונים מי מהן תהיה קשוחה יותר בנוגע להגירה, כשהן מעלות הצעות כמו גירוש המוני של מבקשי מקלט שבקשותיהם נדחו או שלילת אזרחות ממי שלא יכיר בזכות ישראל להתקיים. בצרפת, לה-פן הצליחה להשלים את הזינוק שלה למיינסטריים הפוליטי כאשר השתתפה לקול תשואות הקהל בהפגנה נגד אנטישמיות לפני כשבועיים, בעוד השמאל החרים אותה ונשיא צרפת עמנואל מקרון נשאר בארמון האליזה.

