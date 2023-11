המומחה שבטוח: "כל המזרח התיכון בוחן את הביצועים של ישראל"

פרופ' עוזי רבי, מומחה לחקר המזרח התיכון וראש מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מסביר בשיחה עם גלובס כי יחיא סינוואר, מנהיג חמאס ברצועת עזה, מתכוון להכניס לשיטת המשא-ומתן עליות ומורדות כדי להבטיח הארכה של הפסקת האש. "החמאס מנוהל על-ידי אדם שזו דרך הפעולה שלו. הוא מכיר את ישראל ככף-ידו ויודע עד כמה הוא מטלטל ומורט את העצבים של ישראל", הוא אומר. "סינוואר הוא אדם שקשה לצפות את התנהלותו, מבחינתו זה הקלף היחידי שיש לו ביד, הוא צריך זמן התארגנות, והוא מקווה להישג שיגיע כתוצאה מלחץ בינלאומי. כרגע אנחנו במצב שבו הוא ינסה להשיג את המקסימום שיוכל מעסקאות החטופים".

משחק פסיכולוגי מורכב

לדברי פרופ' רבי, ישראל הרגילה את החמאס במשך שנים שסינוואר הוא זה שקובע את הקצב. "הוא זה שיקבע מי עושה הפרה, מתי עושים הפרה ואיך עושים הפרה. הוא יוצא מתוך הנחה שישראל שהוא מכיר מה-6 באוקטובר זו אותה ישראל של היום. כאן נשאלת שאלה גדולה - האם ישראל מודעת לכך? והאם יש באמתחתה יכולת להראות שהיא כבר לא אותה ישראל במצבים מהסוג הזה?

"זה משחק פסיכולוגי מאוד מורכב, במיוחד כשבאמצע יש חטופים. חובה על ישראל להתייחס אחרת, לא 'בזבנג וגמרנו' אבל בהדרגה. בכל הפרה ישראל צריכה לתת מסר מתקפתי שאומר שזה בלתי נסבל. שמפתחות ההתנעה לא רק בידיים של סינוואר. השאלה היא אם ישראל תעשה זאת".

איך ישראל צריכה לפעול בפעם הבאה שבה חמאס יעכב את העסקה?

"ישראל צריכה להודיע לארה"ב בכבוד ובאלגנטיות שאם כל יום נקבל תאטרון אבסורד כזה אחרי שנחתם הסכם, היא לא תוכל להתייחס להפסקת האש ברצינות יותר, כי זו הפרה, ולכן כל האופציות פתוחות בפניה. היא יכולה לתת מכה בח'אן יונס, שם מתארגנים במפקדה החדשה סינוואר וחבריו, לתת מכה על תקשורת ולוגיסטיקה בדרום הרצועה. פחות חשוב מה היא תעשה - יותר חשוב שהמסר יעבור לצד השני. ישראל צריכה להראות שהיא לא אותה ישראל, הצד השני צריך להבין שמה שהוא חושב שישראל תעשה כבר לא תקף".

איך תשפיע ההתנהלות על הפעימות הבאות או על עסקאות אפשריות בעתיד?

"ישראל לא תעשה את מה שאני אומר, ולכן בפעימות הבאות זה יהיה יותר בעייתי. יחיא סינוואר הוא אדם סדיסט אכזר מאוד. כשמדובר בישראל, הוא אפילו נהנה מהדברים האלה. זה לא צמח היום, מדובר בטעות שישראל עושה במשך שנים ארוכות והטעות של לתת כוח ביד של השחקן השני ולא שלך.

"באומת הסטארט-אפ, מדינה שיש בה טכנולוגיה צבאית בין המתקדמות בעולם, הגענו למצב שהצד השני מחזיק את ההדק. מה שסינוואר עושה זה מה שהוא עשה לפני, הוא יקבע מתי הוא ינסה לעשות את ההפרה כפי שהוא רוצה, ולא ישראל. לא נוכל להסכים לכך שהגחמות שלו יקפיצו מדינה שלמה".

יחיא סינוואר, מנהיג חמאס בעזה / צילום: Reuters, Yousef Masoud / SOPA

לשנות את המשוואה

בנוגע להשפעת הפסקת האש על יכולותיו של צה"ל לחדש את הלחימה, פרופ' רבי טוען כי לצבא יש את היכולת להתמודד, גם אם ייקח זמן לאתחל אותה מחדש. לדבריו, יש להיצמד לתוכנית העבודה, לעבוד לאט ובטוח ולסכן כמה שפחות חיילים. להתחיל לנוע לכיוון דרום הרצועה כמו מגרסה ולקצר את פתיל המשילות של סינוואר וחבריו.

"אני מסכים עם אנשי צבא שאומרים שיהיה קשה לאתחל מחדש בכל מקרה. סביר להניח שהפסקת האש תוארך, וסביר להניח שיוצעו עוד עסקאות דרך קטאר. הסיבה הפשוטה לכך היא שזה קלף המיקוח היחיד שיש לסינוואר, או נס שיבוא מהקהילה הבינלאומית. בינתיים הוא משתמש בחטופים. זה בהחלט יכול להשפיע על הפעימות הבאות.

"אני מודאג מאוד ממצב שבו הפרות כאלה על כל צעד ושעל יהיו חסרות תגובה, התגובה צריכה להיות נוקבת ומדודה, צריכה להיות מכה חודרנית במקום שחשוב לחמאס בדרום הרצועה ולא בצפון. יש לשנות את המשוואה, גם בעיני עצמנו.

"המזרח התיכון כולל חיזבאללה בוחנים את הביצועים של ישראל מול החמאס, שיגידו הרבה על החומרים שממנה עשויה ישראל. המשוואה היא מאוד ברורה: כעומק החדירה של צהל בעזה ככל שהוא קרוב יותר לחבר'ה האלה - כך קלפי המיקוח של ישראל במשא-ומתן יעלו".

אתחול מחדש לישראל

איך ישראל צריכה להתמודד עם הלחץ המדיני להפסקת אש קבועה?

"כרגע, גם אם באירופה ובארה"ב יש הרבה הפגנות פרו-פלסטיניות, הרי שהמדינות החזקות בעולם ובאירופה, לפחות מבחינת השלטון, מבינות שמה שישראל עושה זה מה שצריך לעשות. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר שלשום שבאופק המדיני של המזרח התיכון אין יותר מקום לתנועה כמו החמאס. המטרה כפי שישראל הגדירה אותה היא מטרה מקודשת שצריך לעשות אותה, והיא לא רק עניינה של ישראל.

יש הבנה בנוגע לסיסמה 'The west is next'. הם מבינים שבדיוק כמו שקרה עם אל-קאעידה ודאע"ש, אם זה לא ייעצר כאן בסוף זה יגיע לאירופה ולארה"ב. מבחינת המערב זה לא חמאס, אלא דאע"ש.

"מעבר לעניין הצבאי שהוא ממד חשוב, ישראל צריכה לעסוק בעניין האזרחי. צריך להכין אותה לתקופה של מלחמה, וזה אומר להתחיל בקמפיין הסברתי, תקשורתי, תודעתי וגם מאוד אכזרי. לא לחסוך בפרטים, כדי להראות מה נעשה כאן. אתמול חזרו ילדים מהשבי של החמאס. צריך לשלוח את כל הפרטים לתקשורת הבינלאומית, וצריך לעשות מאבק לא קל. יש להסביר שמה שנעשה ב-BDS ובהפגנות פרו-פלסטיניות שולל את זכות הקיום של מדינת ישראל, ולזה צריך צבא משל עצמו.

"יש שינוי דרסטי לרעה במצב היהודים בעולם. ישראל צריכה לעבור אתחול מחדש. צריך לדאוג שלעולם לא נגיע למצב שבני-בליעל כאלה מבצעים טבח כל-כך אכזרי וכל-כך נפשע. צריך לדעת איך לאתחל מחדש את ישראל כדי להביא אותה לרמות ביצוע אחרות, וזה קשור להבנה של איפה אנחנו נמצאים ואיפה ואנחנו חיים".

מציאות אחרת בעזה

איך צריכה להיראות המערכה אחרי הפסקת האש?

"ראשית, לדאוג לסוגיות הביטחון של ישראל. לא יעלה על הדעת להגיד לאנשים לחזור ליישובים שלהם כשהם לא סומכים על המדינה אחרי שהפקירה אותם. ישראל צריכה לענות על שאלות ביטחון קריטיות. כחלק מזה, יש לשנות את מדיניות הגדר ולהכניס פרימטר שיהפוך לאזור מוות לכל מי שיכנס אליו.

"באשר ליום שאחרי, יש לשמור לישראל את הזכות להיכנס ולצאת מעזה כדי לבוא חשבון עם החמאס ולגדוע אותו באיבו, במקום להעביר את השטח לידיו של אבו מאזן, שהוא 'אותה הגברת בשינוי אדרת'. לא צריך להיות יומרניים אלא לייצר מציאות אחרת בעזה צעד אחר צעד. אם זה יקרה אני לא יודע, אבל ישראל לא תוכל לוותר על הסדרי הביטחון שהיא חייבת להבטיח לתושבים שלה כדי שיחזרו הביתה.

"צריך להיות מעשה בניצוחה של ארה"ב יחד עם מדינות ערביות, ובמקום להעביר את זה לאבו מאזן, צריך ליצור כאן רעיון אחר שהופך להיות עם אופק אחר. את זה אפשר לעשות רק עם כסף ערבי וגיבוי אירופי ומערבי. לא עם האו"ם וההטיות הבעייתיות שלו, זה צריך להיות עם הרבה הסכמה באיחוד האירופי ולהישען על מדינות ערביות כמו מצרים.

"ישראל חייבת להשתנות גם ברמה התרבותית, ללמוד ולהבין איפה היא חיה - ולהתייחס בהתאם. איפה שאפשר להושיט יד למדינה שחפצה בכך - ודאי שצריך לעשות זאת, אבל לגבי אלה שמזה שנים ארוכות אומרים שאת ישראל צריך להשמיד, ושהם יחיו טוב רק כשישראל תהיה שייכת לעבר - פה אסור לישראל כמדינה חפצת-חיים לחפש כל מיני פתרונות של קניית שקט כמו שראינו מאז שחמאס הפך להיות השליט של עזה. זה לא יכול להיות עוד במדינה ריבונית כמו ישראל".