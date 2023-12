מנכ"ל ג'יי.פי. מורגן נגד הביטקוין: "אם הייתי הממשלה, הייתי סוגר את זה"

על רקע העליות החדות שנרשמות לאחרונה בשוק הקריפטו, מנכ"ל ג'יי. פי. מורגן, בנק ההשקעות הגדול בעולם, מותח עליו ביקורת חריפה ואמר שאם היה יכול, היה דואג לאסור על השימוש במטבעות קריפטוגרפיים. דיימון אמר את הדברים במהלך שימוע בסנאט שנערך היום (ד') לחברות הפיננסים בוול סטריט סביב חוסר הוודאות בתחום הרגולציה.

"תמיד התנגדתי בחריפות לקריפטו, ביטקוין וכן הלאה", אמר דיימון. "השימושים האמיתיים היחידים שלהם (מטבעות הקריפטו) הם לפושעים, לסוחרי סמים, להלבנות כספים ולהעלמות מס. אם אני הייתי הממשלה, הייתי סוגר את זה". דיימון הוסיף כי "במידה מסוימת זה אנונימי, כי ניתן להזיז כסף באופן מיידי, מבלי שזה עובר בכל המערכות הרגולטוריות שנבנו לאורך הרבה שנים. הוא עוקף את כולן".

