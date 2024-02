סעודיה: לא תהיה נורמליזציה עד להקמת מדינה פלסטינית

04:30 - פיקוד המרכז האמריקאי אישר כי החות'ים ירו 6 טילים לעבר ספינות משא בים האדום

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב אישר כי המורדים מתימן ביצעו ירי לעבר כלי שיט מסחריים, כפי שדיווחו מוקדם יותר גורמים אמריקנים לרשתות תקשורת זרות. בסנטקום אישרו כי טיל אחד התפוצץ במפרץ עדן ליד אוניית המשא MV Star Nasia, וגרם לנזק קל אך אף אדם לא נפגע. עוד נמסר כי טילים נוספים ניסו לפגוע בספינת משא אחרת, אך ללא הצלחה.

Iranian-Backed Houthi Terrorists conduct Multiple Anti-Ship Ballistic Missile Attacks in the Southern Red Sea and Gulf of Aden:

On Feb. 6, from approximately 1:45 a.m. to 4:30 p.m. (Arabian Standard Time) Iranian-backed Houthi militants fired six anti-ship ballistic missiles… pic.twitter.com/lrffP3vZb8