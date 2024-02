המיליארדר ביל אקמן תוקף את הנשיא ביידן: ״הוא גמור״

במהלך מסיבת עיתונאים בבית הלבן אמש (ה'), הנשיא ג'ו ביידן הצהיר כי להערכתו, המערכה הצבאית של ישראל ברצועת עזה הייתה מוגזמת, והבטיח כי ימשיך לדחוף להפסקה ממושכת בלחימה. ביידן הדגיש כי הוא לחץ על ממשלת ישראל לאפשר סיוע הומניטרי נוסף לעזה כדי להקל על רעב, מחלות ומוות והסביר: "אנשים תמימים רעבים שם, ישנם הרבה אנשים חפים מפשע שמתים בעזה, זה חייב להיפסק".

בהמשך להצהרת נשיא ארה"ב, המיליארדר ביל אקמן, פרסם בחשבון הטוויטר שלו שורה של ציוצים והדגיש: "ביידן גמור. אין סיכוי שיתמודד לקדנציה נוספת". בהמשך, פרסם ציוץ נוסף וציין: "אם הנשיא לא מסכים עם הערכתי, אשמח לדון איתו בנושא במקום ובזמן שיבחר".

.@POTUS Biden is done. There is no chance he will run for another term.

We have crossed the Rubicon. https://t.co/0qXTuSKewa