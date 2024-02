לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מי היה מפקדה הראשון של חטיבת גבעתי?

2. ומה היה צבע הכומתה שלה לפני שהוחלפה לסגול?

3. מי היה אביו של אלכסנדר מוקדון?

4. את מי כינו "חיילי באפלו"?

5. מי היו הסאטירים במיתולגיה היוונית?

6. בציורו של איזה אמן אמריקאי מופיע המשפט "Oh, Jeff, I love you too… but"?

7. כמה נקודות מקנה הטאצ'דאון לקבוצה שבהתקפה במשחק פוטבול?

8. באיזו קבוצת פוטבול משחק בן זוגה של הזמרת טיילור סוויפט?

9. כמה איים נכללים בארכיפלג אלף האיים?

10. אח של אחד משחקני ליגת־העל בכדורגל משמש כמפקד חטיבת מנשה ובעבר היה מפקד שלדג וסיירת גולני. מי השחקן?

11. מה צבעו של כרטיס הענישה החדש שקבעה ההתאחדות הבינלאומית לכדורגל?

12. מי טבע את הביטוי "ידע הוא כוח"?

13. מה השם העברי של מטוס F-35, שבית המשפט בהולנד הורה השבוע להפסיק את יצוא חלקיו לישראל?

14. איזו נבחרת זכתה באליפות אפריקה בכדורגל, שהסתיימה השבוע?

15. מי מונתה לממלאת מקום מנכ''ל ביטוח לאומי?