אחד היעדים הלוהטים בעולם החל לגבות מס מתיירים. והוא לא היחיד

יעדי תיירות בכל העולם מתחילים לשקול מחדש את מקומם של התיירים והשפעתם, לעיתים השלילית, על הקהילות ומרקם החיים המקומי. בין הבעיות המרכזיות להן גורמים תיירים נמצאות העלאת מחירי הדיור למקומיים, כשבעלי נדל"ן מעדיפים להתמקד בהשכרה קצרת טווח לתיירים, ייצור מוגבר של פסולת וזיהום אוויר - שמשפיע לרעה על משבר האקלים.

אחת מהמדינות המושפעות ביותר היא הוואי. קבוצת האיים הטרופית הסמוכה לארה"ב אירחה ב-2023 כ-9.5 מיליון תיירים. כעת הוואי שוקלת להחיל מס חדש, כדי להגן על החופים והוא ישמש למימון ההתגוננות מפני שריפות. המס המוצע, שצפוי להגיע להצבעה בממשלה המקומית בעוד חודשים ספורים, יעמוד על כ-25 דולרים לאדם, שישולמו בצ'ק-אין במלונות ובאכסניות.

הוואי זקוקה לתיירים, במיוחד כעת, כשהמדינה מנסה להתאושש משריפות הענק שפרצו באי מאווי באוגוסט. השריפות גבו את חייהם של מעל 100 אנשים, והשאירו רבים חסרי בית וחסרי מקומות עבודה. גורמים רשמיים העריכו כי שיקום האי יעלה יותר מ-5 מיליארד דולר.

נזקי השריפה באי מאווי, הוואי / צילום: Associated Press, Hawaii Department of Land and Natural Resources