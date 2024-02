הפצצה של מקרון: האם אירופה בדרך לשלוח חיילים לאוקראינה?

נשיא צרפת עמנואל מקרון תכנן היטב את הפצצה הפוליטית-ביטחונית ששחרר בתחילת השבוע. האירוע: כינוס בפריז של יותר מ-20 מדינות אירופיות התומכות צבאית וכספית באוקראינה. התזמון: לקראת הבחירות לנשיאות בארה"ב, שמאיימות להעלות לשלטון נשיא שהכריז מלחמה על נאט"ו ואיים שלא להתערב צבאית לטובת אירופה במקרה של מלחמה עם רוסיה. הנוכחים: מנהיגי מדינות היבשת שבחודשים האחרונים מזהירים תחת כל עץ רענן מפני מלחמה עתידית עם רוסיה בשנים הקרובות, ונשבעים על חובתה של אירופה "לדאוג לעצמה".

הבמה הייתה ערוכה, והנשיא הצרפתי לא אכזב. "בהנחה שהמלחמה הזו תקבע את עתידנו - דבר שאני מאמין בו בכנות משום שהביטחון שלנו כאירופאים נמצא בסכנה - האם עלינו להעניק את ההכרעה בנוגע לעתיד זה לאלקטורט האמריקאי?", שאל מקרון, "התשובה שלי היא לא. לא משנה איך הם יצביעו. אנחנו לא צריכים אפילו לחכות לתוצאות. זוהי מטרת המפגש היום, וזו הסיבה שרציתי לקיים אותו. בואו נחליט עכשיו בנוגע לעתיד שלנו. העובדות ברורות: זה העתיד שלנו שבסכנה, וזו האחריות של האירופאים להחליט. זה עלינו". לקינוח, הבהיר כי אינו שולל שליחת כוחות אירופאיים להילחם שכם-אל-שכם עם האוקראינים בחזית מול רוסיה.

דבריו של הנשיא הצרפתי הדהדו מיד בכל כלי התקשורת באירופה וגם בארה"ב. מקרון אמנם לא היסס בעבר לפרסם הכרזות חגיגיות שלא הרבה עמד מאחוריהן, אבל עד כה אף מנהיג אירופי מרכזי לא הציע צעד דומה. זה היה הד לפוליטיקה של "המרכז הרדיקלי" של מקרון, שכבשה את הצרפתים לפני שבע שנים, ומאז הלכה ונמוגה בשורה של כישלונות פוליטיים. התנועה הפוליטית שהקים לא היססה להבטיח רפורמות אדירות, מהפכות של ממש, בשם הקונצנזוס. אבל מה שלא עבד בתוך צרפת, לא צפוי לעבוד ברמת האיחוד האירופי. אלא להישאר בדמות הכרזות דרמטיות.

"Should we give over our future to the American electorate? My answer is no. Let's not wait for the outcome" - President Macron pic.twitter.com/HLwFSwzQV1