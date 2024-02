השער הדרמטי של הטיים והתוכנית של קטר ומצרים לפלסטינים

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין, בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

● בצבא בטוחים איפה סינוואר נמצא, אבל תפיסתו תהיה קשה

● החצר האחורית של מצרים: במדינה חוששים ממעבר פליטים מעזה לסיני

1על שער הטיים: מקורות האנטישמיות החדשה

"למה האנטישמיות לא מתה, או לפחות גוועה?", כתב אמש פרופ' נוח פלדמן מאוניברסיטת הרווארד בכתבה שכותרתה: "האנטישמיות החדשה", שמופיעה גם בשער המגזין.

A complicated, subtle form of antisemitism is emerging, argues Harvard Law School professor Noah Feldman (@NoahRFeldman) in an essay https://t.co/PiAgZpf2C0 pic.twitter.com/EK3AkFVP4o