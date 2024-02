בארה"ב נרשמה השבוע מחווה יוצאת־דופן של נדיבות: מיליארדרית יהודיה בת 93, המשמשת כפרופ' אמריטוס במכללת אלברט איינשטיין לרפואה בברונקס, ניו יורק, תרמה לבית הספר מיליארד דולר - וכך פטרה את כלל הסטודנטים הלומדים בו, לרבות אלה שילמדו בו בעתיד, מתשלום שכר לימוד.

התורמת, ד"ר רות גוטסמן, התאלמנה לפני כשנה וחצי מבעלה, דוד "סנדי" גוטסמן - שהיה בן־חסות וידיד של וורן באפט, וכיהן גם כחבר במועצת הנאמנים של חברת האחזקות שלו, ברקשייר האת'וויי . על אף שגוטסמן ייסד בעצמו ב-1964 את פירסט מנהטן, בית השקעות פרטי מצליח, המנהל כיום נכסים בשווי של מעל 20 מיליארד דולר, את רוב הונו צבר בזכות השקעתו בברקשייר האת'וויי. לפי דיווח של פורבס, הונו של גוטסמן, לפני שנפטר, הוערך בכ-2.9 מיליארד דולר.

בשיחה עם עיתון הניו יורק טיימס, גוטסמן אמרה: "הוא השאיר לי, מבלי שידעתי על כך, פורטפוליו שלם של מניית ברקשייר האת'וויי". גוטסמן הוסיפה כי ההוראות של בעלה המנוח היו פשוטות: "עשי מה שאת חושבת שנכון עם הכסף". היא הכריזה על תרומתה בקמפוס המכללה ביום שני האחרון, מול קהל של סטודנטיות וסטודנטים שפרצו בתרועות וחלקם אף בבכי של התרגשות למשמע ההודעה, כפי שניתן לראות בסרטון שפורסם ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר).

We are profoundly grateful that Dr. Ruth Gottesman, Professor Emerita of Pediatrics at @EinsteinMed, has made a transformational gift to #MontefioreEinstein-the largest to any medical school in the country-that ensures no student has to pay tuition again. https://t.co/XOy9HZLbfD pic.twitter.com/1ijv02jHFk