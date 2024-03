כשמגיעים למרכז סן חוזה, ובעיקר לאזור מרכז הכנסים, קשה מאוד לפספס את האירוע שצבוע בירוק: הכנס השנתי של אנבידיה, שחוגגת את המעמד החדש שלה. זו הייתה השנה של ענקית השבבים, שהשיא האחרון שקטפה בחודשים האחרונים היה הפיכתה לחברה השלישית בגודלה מבחינת שווי שוק, כשעברה את סף שני טריליון הדולרים לשווי של 2.2 טריליון דולר. מניית החברה עלתה יותר מ-200% ב-12 החודשים האחרונים. לא רק זאת, לראשונה מאז הקורונה מקיימת אנבידיה את הכנס השנתי שלה, GTC 2024, בצורה פיזית ולא רק בצורה וירטואלית.

אנבידיה מעוררת עניין רב בוול סטריט, וכל מי שמתעסק בבינה מלאכותית מכיר את שמה. לכן, אין זה חריג שכל האזור מעוטר בשלטים שמכריזים על כניסה לעידן העתידי של הבינה המלאכותית, ושלסן חוזה מגיעים כל מובילי ענף הבינה המלאכותית וארגונים מובילים בתעשייה.

גם בכניסה למרכז הכנסים הגדול של סן חוזה יש שער ענק הצבוע בירוק, עם מיתוג החברה. לפי החברה, צפויים להגיע לכנס מאות אלפי אנשים, כ-300 אלף משתתפים ומשתתפות, שיצטרפו פיזית או וירטואלית. הכנס נערך מיום ב' השבוע ועד יום ה'.

פאנל של ממציאי מהפכת הבינה המלאכותית

בכנס יציג מייסד ומנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, את פריצות הדרך והפיתוחים החדשים שמפותחים במרכזי המרכז והפיתוח של אנבידיה ברחבי העולם, וגם בישראל. ההכרזה תתקיים ב-SAP Center, שמשמש גם כאולם הוקי, שם יש מעל ל-10,000 מקומות ישיבה.

במהלך ימי האירוע יעבירו כ-300 מציגים 900 הרצאות וסדנאות על הטמעת טכנולוגיות אנבידיה שנועדה להגיע לפריצת דרך בתעשיות שונות. אנבידיה תציין עשור לפעם הראשונה שהואנג התייחס ללמידת מכונה ובינה מלאכותית.

חוץ מההכרזות של אנבידיה, שיהוו את העתיד של הבינה המלאכותית, אחד האירועים המרכזיים בכנס יהיה פאנל בהשתתפות כל כותבי המאמר Attention Is All You Need - שהמציאו את המודל שעומד בבסיס המהפכה של הבינה המלאכותית שאנחנו מכירים כיום. מדובר בשמונה חוקרים מובילים, שבזמנו עבדו בגוגל, והיום נוטלים חלק בחברות ה-GAI המעניינות בעולם. מי שינחה את הפאנל יהיה ג'נסן עצמו.

בחברה מעדכנים כי מעל ל-1,000 חברות וארגונים ישתתפו בכנס, ובתוכן חברות כמו אמזון, מיקרוסופט, OpenAI, מטא, אורקל, סמסונג, בלקרוק, לוקהיד מרטין, נטפליקס ועוד. בכנס גם ישולבו מאות סטארט-אפים החברים בתוכנית NVIDIA Inception, מתוכם עשרות חברות ישראליות, כמו Red Hat ,Ai21 Labs, אמדוקס, טאבולה, אקטיבפנס ועוד. לפי החברה, ישראל היא אחת מעשר המדינות המובילות בהרשמה לכנס, עם אלפי נרשמים.

אחת החברות שמציגות היא Run:AI, שעליה פורסם כי היא במגעים לרכישה על ידי אנבידיה. לפי שעה, עדיין אין אישור מצד אנבידיה למהלך, ולא דובר על כך בכנס, אבל אנבידיה יכולה לנצל את ההזדמנות, ולהכריז על החברה הישראלית שתצטרף למשפחת אנבידיה.

האנליסטים מעלים את מחיר היעד למניה

בוול סטריט עוקבים מאוד מקרוב אחר המתרחש בסן חוזה, שכן ההכרזות והמהלכים האסטרטגיים של החברה יכולים לסמן עבור כל התעשייה את הכיוון שאליו פונה הבינה המלאכותית. עוד לפני הכנס, אנליסטים של בנק אוף אמריקה העלו את מחיר היעד עבור אנבידיה ל-1,100 דולר מ-925 דולר, ואנליסטים של Wedbush העלו אותו ל-1,000 דולר מ-850 דולר. שתי החברות העניקו לאנבידיה דירוג "קנייה".

בשנת 2022 הכריזה אנבידיה על ארכטיקטורת Hopper ועל יחידת העיבוד הגרפית H100 - שהפכו לכרטיס הכניסה לחברות שרוצות לעבד בינה מלאכותית. לראשונה צפויה כעת החברה להציג את הדור הבא של הבינה המלאכותית, שצפוי ליצור עניין רב במיוחד בוול סטריט.

החברה גם תצטרך להתייחס במהלך הימים האלו לבעיות השונות שיש לה: ראשית, היא תצטרך להזכיר לשוק מדוע עדיין אי אפשר להחליף אותה, ומה הערך המוסף שהיא מוסיפה ללקוחות שלה. שנית, היא תהיה חייבת להתייחס לבעיות השונות שעימן היא מתמודדת בסין, ולעובדה שהיא אינה יכולה למכור שם את מוצריה.