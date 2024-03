בלינקן על המגעים לעסקת חטופים: "זה רק נהיה יותר ויותר קשה"

04:02 - מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, צפוי לבקר היום בגבול מצרים עם עזה בניסיון לקדם הפסקת אש

● תסתכלו על מחיר הנפט ותבינו למה ארה"ב תזיע כדי למנוע מלחמה בצפון

● כלי הטיס הישראלי שהחל את דרכו בצוללת ועבר לטנקים ולנגמ"שים

03:40 - צבא ארה"ב: כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב השמידו ארבעה כלי טיס בלתי מאוישים באזורים שבשליטת החות'ים בתימן

מצבא ארה"ב עוד נמסר כי במהלך פרק הזמן הזה, החות'ים שיגרו ארבעה טילים נגד ספינות מתימן לעבר ים סוף - לא דווח על פציעות או נזק. בנוסף, כוחות הצבא האמריקני ביצעו תקיפות של שלושה מתקני אחסון תת-קרקעיים של החות'ים בתימן.

March 22 Red Sea Update

On March 22, between approximately 4:22 a.m. and 11:10 p.m. (Sanaa time), United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed four unmanned aerial vehicles (UAV) in Houthi-controlled areas of Yemen in self-defense.

During… pic.twitter.com/lFHlCaduX3