אמריקה סופקת כפיים וחוששת: עד כמה חסינים הגשרים שלה?

לא נעים לראות אתר לאומי קורס, או עולה בלהבות. ולא נעים שבעתיים כאשר הוא מעורר אצל הצופים את האסוציאציות המובהקות ביותר של אהבת מולדת.

● פרשנות | טראמפ יוצק צוננים על ישראל: למה הוא מתכוון כשהוא אומר תפסיקו כבר

● פרשנות | מחסום הווטו האמריקאי נחצה: היד שלא הורמה ממוטטת את חומת המגן הדיפלומטית של ישראל

● סחף נגד ישראל באירופה: קיצוץ כספים, הסטת השקעות והכרה במדינה פלסטינית

הגשר שהתמוטט ביום ג' לפנות בוקר על נהר הפאטאפסקו, בעיר הנמל בולטימור, היה אחד מנתיבי התחבורה הבולטים באמריקה, עם 11 מיליון משתמשים בשנה, 35 אלף כלי רכב ביום. הוא גם נקרא על שם פרנסיס סקוט קי, מחבר ההמנון הלאומי של ארה"ב, "דגל הכוכבים והפסים".

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn