אירוע רב־נפגעים בארה"ב: גשר קרס בבולטימור לאחר שפגעה בו ספינה

גשר פרנסיס סקוט, המחבר את החלק החיצוני של המפרץ מחוץ לעיר בולטימור במרילנד, ארה"ב, קרס בבת־אחת, לאחר פגיעה של ספינה הנושאת את דגל סינגפור ב-1:28 בלילה בשעון המקומי. עוד לא ברור כמה אנשים היו על הגשר בעת הפגיעה, אך מספר אנשים כבר הוכרזו כנעדרים.

ב-CNN פורסם כי דובר כבאות והצלה בבולטימור מסר כי קריסת הגשר מוגדרת כעת כ"אירוע רב־נפגעים בהתהוות". צוותי חילוץ מחפשים כעת אחר 20 בני אדם לפחות בנהר פטפסקו, מעליו נמצא הגשר. עוד מסר הדובר כי הטמפרטורה באזור הנהר היא מתחת לאפס מעלות צלסיוס, וכי הראות מוגבלת, מה שעלול להוות סכנה לאנשי החילוץ הפועלים כעת בזירה.

הגשר, באורך 2.5 ק"מ, מכיל כביש בן 4 נתיבים ומחבר את שני החלקים של שפך הנהר פטפסקו שיוצר את המפרץ הטבעי שבו שוכנת העיר בולטימור. נמל בולטימור הוא הנמל ה-9 בתפוקתו בארה"ב, ובשנה האחרונה טיפל ב-52 מיליון טונות של סחורות בשווי של מעל 80 מיליארד דולר.

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn