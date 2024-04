המיליארדר שהתחיל כמוכר שקיות אשפה: "שמח לשלם מסים"

המיליארדר מארק קיובן שמח לשלם מס של 275.9 מיליון דולר על הרווחים שלו ב-2023. כך הוא כתב השבוע ברשת החברתית X השבוע.

I was wrong with my number yesterday. Got the final number and the wire is complete. Wanted to be accurate.

Do I expect all of it to be used wisely. Of course not.

But I'm still proud to be able to give back to our country.

I've said it for years. After military… https://t.co/ruhyPnbBHr pic.twitter.com/IqWNf0nNrJ