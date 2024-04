בשבוע שעבר התראיין יו"ר יצרנית הרכב האיטלקית אלפא־רומיאו לעיתונות האירופית והזהיר מ"הפלישה הסינית שבדרך". לטענתו, היצרנים הסינים מפסידים אלפי דולרים על כל רכב חשמלי שהם מייצרים, וכניסתם לאירופה תיצור "מרחץ דמים" בתעשיית הרכב האירופית ואובדן מסיבי של מקומות עבודה.

אמנם הדברים נאמרו על רקע שמועות ולפיהן יצרנים סינים רוצים לרכוש את חברת אלפא רומיאו. עדיין, כשבוחנים את הקצב בו משיקים הסינים דגמים חדשים ואת ירידת המחירים המואצת בסין אפשר בהחלט להאמין לתיאוריה הזו, אינטרסנטית ככל שתהיה.

שוק הרכב הישראלי לעומת זאת כבר מזמן עבר את שלב ההסתייגויות מכלי רכב סינים, וכל מכונית שלישית כמעט שנמכרה ברבעון הראשון של 2024 הייתה מתוצרת סין. אם בוחנים חלק מהדגמים האסטרטגיים החדשים, שנחשפים השבוע בתערוכת הרכב הבין לאומית של בייג'ינג, נראה שזו התחלה. להלן לקט דגמים, שעשויים להגיע לישראל כבר במהלך 2024 כדי להקדים את הקפיצה הנוספת במס הקנייה, שמתוכננת לינואר 2025.

AVATR 15: מתחרה שאפתני לטסלה Y

AVATR 15

בשבועות האחרונים נכחו בישראל נציגים של מותג הרכב החשמלי AVATR בחיפוש אחרי יבואן מקומי. מותג הפרמיום נולד כשיתוף פעולה עסקי וטכנולוגי בין שלושה מהשמות הגדולים והמכובדים בתעשייה הסינית: יצרנית הרכב הממשלתית שנגאן, ענקית האלקטרוניקה Huawei ויצרנית הסוללות הגדולה בעולם, CATL.

אבל למרות הרזומה העסקי המכובד, היבואנים בישראל לא מגלים התלהבות יתרה. למותג יש מיצוב "סופר פרמיום" אליטיסטי ומבחר מצומצם של דגמי יוקרה יקרים ומפוארים. מחיר הקרוס־אובר החשמלי הבסיסי ביותר של AVATR מתחיל בסין כ־42 אלף דולר, שהם כ־6,000 דולר יותר מהגרסה המקבילה של טסלה Y. הגרסאות היקרות מפליגות לעבר 65 אלף דולר, ובישראל זה מיתרגם לדגמים במחירים של 350 אלף שקל והלאה, שהשוק שלהם מצומצם מאוד.

אבל הפוטנציאל של כל זיכיון סיני נמדד בהיצע העתידי שלו, ובתערוכת בייג'ינג עתיד המותג לחשוף את הדגם ה"נגיש" ביותר שלו עד כה, קרוס אובר בשם AVATR 15, שאמור להימכר על פי הערכות בטווח המחיר של 28־38 אלף דולר, מקביל לזה של טסלה Y, שהמחיר שלה בישראל מתחיל ב־236 אלף שקל. גם המפרט יהיה פחות קיצוני מהדגמים הבכירים.

ג'ילי E5: מתחרה ישירה ברבת המכר של BYD

ג'ילי E5

הקרוס־אובר הקומפקטי גיאומטרי C מבית קבוצת Geely הוכיח כי לכלי רכב חשמליים מתוצרת סין יש פוטנציאל להימכר בישראל בכמויות משמעותיות. מאז שנחת בישראל ב־2022 הוא העלה על הכביש יותר מ־16 אלף יחידות, ואף הוביל בשנה הראשונה את המכירות בפלח.

אבל למרות שהרכב עדיין זוכה להצלחה מכובדת בישראל, שורשיו מגיעים עד 2019. לפיכך בשנה הבאה תנחת באירופה ובישראל משפחה חדשה ומודרנית של דגמים חשמליים, שמשווקים בסין תחת שם המותג "גלקסי", ובאירופה ייקראו בפשטות "ג'ילי". הדגם החשוב ביותר מביניהם עבור השוק הישראלי יוצג השבוע בתערוכת בייג'ינג תחת השם E5, והוא אמור להחליף את הגיאומטרי C בשווקי היצוא החל מאמצע השנה הבאה. עיצובו, ממדיו ומפרטיו מכוונים היישר מול ATTO3 של BYD, שהוא הדגם החשמלי הסיני המצליח ביותר בעולם והרכב החשמלי הנמכר בישראל.

יש לו עיצוב שמרני, ממדים גדולים משל גיאומטרי C ותא נוסעים מרווח יותר. מערכת ההנעה אמורה להיות דומה לזו של גיאומטרי C עם מנוע בודד בהספק 218 כ"ס וסוללה של 62 קילוואט, שאמורה לספק טווח של עד כ־500 ק"מ. עם זאת הרכב מבוסס על ארכיטקטורה חדשה ומתקדמת ויתמוך בטעינה סופר־מהירה. המחיר בסין אמור להתחיל בכ־21 אלף דולר, גבוה בכמה אלפי דולרים מגרסת הטווח הארוך של גיאומטרי C, כלומר בסביבות 170־200 אלף שקל.

הונגצ'י EH-S7: המותג האליטיסטי פונה לקהל רחב

הונגצ'י EH-S7

למותג הפרמיום Hongqi של ענקית הרכב הסינית FAW הייתה עד כה נוכחות שולית בישראל, עם דגם חשמלי בודד, ענק ומפואר. במחיר של 400־500 אלף שקל, הפוטנציאל שלו הוגבל לכמה עשרות מכירות בשנה.

אבל כשמדובר ביצרני רכב סינים הסבלנות כנראה משתלמת, והחל מהשנה אמורה FAW להשיק בסין, באירופה ובישראל גם דגמים חשמליים נגישים יותר, שמיועדים להתחרות בין השאר בטסלה.

אחד מהם הוא הקרוס־אובר החשמלי EHS-7, שאמור להגיע לאירופה עם תקינה מלאה עוד השנה. הדגם הסדרתי נראה הרבה יותר ידידותי לעין בהשוואה לעיצובים הגרנדיוזיים של דגמי העבר, ויש לו עיצוב, פרופורציות וממדים, שמכוונים אותו לאזור הכללי של טסלה Y ועוד. אורכו 4.92 מ', רוחבו 1.95 מ', גובהו 1.65 מ' ואורך בסיס הגלגלים שלו 3 מ'.

המפרט שלו מכוון די גבוה: אופציה למתלי אוויר, מנוע בודד עם 320 כ"ס או הנעה כפולה עם כ־580 כ"ס וכמובן תא נוסעים מפואר. הטווחים ינועו בין 500 ל־700 ק"מ בתקן הסין בארץ אפשר לצפות למחיר פתיחה של פחות מ־300 אלף שקל, בכפוף למיסוי. במקביל יושק גם דגם סדאן על אותה פלטפורמה, שאמור להתחרות בטסלה מודל 3.

Denza Z9: קבוצת BYD מאתגרת את פורשה

Denza Z9

האם השוק הישראלי והאירופי בשל למכוניות ספורט־יוקרה סיניות במחירים של 500־750 אלף שקל? הסינים נחושים לגלות את זה ובשנה הבאה גם BYD תנסה למנף את הנוכחות "העממית" שלה בעולם ולהיכנס לפלח הזה, שרובו מבוסס על תדמית.

אחת הנציגות העיקריות שלה באירופה תהיה מכונית הספורט־חמש דלתות המרהיבה Z9 GT של המותג DENZA, שתושק השבוע בתערוכת בייג'ינג. המכונית מציבה את הכוונות על מתחרות אירופיות יוקרתיות דוגמת פורשה טאייקן, אם כי העיצוב שלה מזכיר דווקא את פורשה פנמרה.

זוהי מכונית ענקית עם אורך של 5.18 מ', רוחב 2 מ' ובסיס גלגלים באורך 3.12 מ'. יש לה שלל עזרים אווירודינמיים מתוחכמים כמו כנף אחורית שמתרוממת חשמלית בהתאם למהירות, בנוסח פורשה, ותא נוסעים ייחודי עם מסכים היקפיים.

מפרט ההנעה קיצוני. שלושה מנועים בהספק כולל של 952 כ"ס מבטיחים זינוק מאפס ל-100 בפחות מ־3 שניות, וסוללה ענקית של BYD עצמה כמובן אמורה לספק טווח חשמלי של יותר מ־700 ק"מ ב־WLTP. לאירופה היא אמורה להגיע ביחד עם כל המותג DENZA לקראת 2025 והמחיר עתיד להיות רחוק מ"סיני". בשוק הסיני מצפים למחיר של כ־90־110 אלף דולר.

צ'רי iCar: ג'יפון חשמלי אופנתי לחובבי שטח

צ'רי iCar

קבוצת צ'רי הפכה בשנים האחרונות מקבוצת רכב ממשלתית בינונית ומנומנמת לענקית היפר־אקטיבית, שכמעט כל חודש משיקה מותגים ונכנסת למיזמים משותפים ולשווקים בין לאומיים חדשים. שלושה מהמותגים שלה כבר מיוצגים בישראל על ידי שני יבואנים, וייתכן בהחלט שעוד מותגים בדרך.

מעניין במיוחד הוא המותג צ'רי iCAR, שהושק בשנה שעברה בסין עם מיצוב "עירוני צעיר ומקורי" לטענת היצרן. הדגם החדש ביותר של המותג, שמושק בתערוכה, הוא הקרוס־אובר העירוני שמכונה V23.

העיצוב החיצוני של הרכב מזכיר לנדרובר דיפנדר "דחוס", בשילוב אלמנטים חזותיים מטויוטה לנדקרוזר. אורכו של הרכב 4.22 מ' בלבד אבל הוא רחב ומאוד גבוה, והוא ניצב על בסיס גלגלים מכובד באורך 2.73 מ'.

היצרנית טוענת שהוא לא רק "נראה קשוח", אלא גם יש לו פוטנציאל עבירות מכובד תודות למרווח גחון של כ־21 סנטימטרים בגרסת ההנעה הכפולה וזוויות גישה או נטישה מכובדות. עם זאת, די ברור שהוא מיועד בעיקר לקהל שמחפש את התדמית ולאו דווקא את יכולות השטח.

על נטיות אלה מעיד תא נוסעים מפואר ומהודר עם מסך ענק ושלל אבזרי "סגנון חיים". הרכב יוצע עם מנוע אחד או שניים וסוללה בקיבולת מכובדת של כ־80 קילוואט שאמורה לספק טווח חשמלי של עד כ־500 ק"מ. המחיר בסין אמור להתחיל בפחות מ־25 אלף דולר. עוד לא ידוע לוח הזמנים ליצוא.