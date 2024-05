שורת אזרחים ישראלים ואמריקאים - ניצולי מסיבת נובה, קרובי משפחה של נרצחים בטבח ב־7 באוקטובר ותושבים שפונו מבתיהם בעקבות המלחמה - פתחו השבוע בהליך משפטי כדי להוכיח את הקשר בין ארגוני המחאות באוניברסיטאות לבין ארגוני טרור, בראשם חמאס. במסגרת ההליך, נפגעי מתקפת הפתע של חמאס הגישו תביעה לבית המשפט המחוזי במזרח וירג'יניה, נגד הארגון American Muslims for Palestine (AMP), המעורב בפעילות המחאה נגד ישראל בקמפוסים, ובין היתר מפעיל ותומך כלכלית בארגון National Students for Justice in Palestine (NSJP), המוביל את רוב ההפגנות.

בין השאר, בתביעה מצוין כי ה־AMP מורכב מבכירים שהיו פעילים בארגוני טרור, וראשיהם אף ריצו עונש מאסר בשל כך. עוד מתואר בתביעה דפוס של תמיכה בהקמת ארגונים תומכי חמאס, ופירוקם כאשר הם מוכרזים על ידי הרשויות ככאלו הקשורים לטרור. "AMP היא זרוע הפרופגנדה של חמאס", מצוין.

בכך, התובעים מנסים להציף את הקשר בין ארגוני המחאה באוניברסיטאות בארה"ב לחמאס, ולעורר מודעות בקרב הסטודנטים המשתתפים במחאות ותומכיהם לגבי התנהלותם. עוד מציינים התובעים שהם שואפים להקשות על הארגונים הללו לגייס כספים ולפעול בקמפוסים, וכן לדרוש במסגרת ההליך המשפטי מידע נוסף שיחשוף בצורה ברורה את הצינורות בהם זורמת התמיכה של ארגוני הטרור בקמפוסים.

התובעים הם אזרחים ישראלים ואמריקאים נפגעי אירועי ה-7.10. ניצולי מסיבת נובה, קרובי משפחה של נרצחים בטבח ותושבים שפונו מבתיהם. עורכי הדין המובילים את התביעה הם משרד גרינברג טראוריג, ארגון ההגנה המשפטית היהודי הלאומי NJAC, משרד Schoen ומשרד Holtzman Vogel. אל התביעה תצטרף גם פרופ' ענת אלון בק מאוניברסיטת קייס ווסטרן. מלבד הגורמים הרשמיים, מתנדבים רבים בהם מרצים וסטודנטים בקמפוסים בארה"ב ובמשרדי עורכי דין נוספים עוזרים בגיבוש חומרי התביעה.

"אינתיפאדה מאורגנת"

בכתב התביעה מצוין כי בתוך שעות מפרוץ מתקפת הפתע של חמאס נגד ישראל, החל קמפיין ברשתות החברתיות שנראה מהוקצע ומתוזמר, ובו הוצגו מסרים המצדיקים את המתקפה. תחילה הוא עלה לרשתות הערביות, ולאחר מכן הופיע במדיה החברתית באנגלית, כשרבים מן הכותבים הם חברי ה־AMP וה־NSJP.

"AMP וה־NSJP היו מוכנים לקראת ההתקפות עוד לפני 7 באוקטובר", מצוין בתביעה. "תוכנית הפרופגנדה אוגדה לתוך מסמך, 'ארגז הכלים של ה־NSJP', שהופץ למובילי המחאה בקמפוסים ונראה שמכיל חומרים שהוכנו מראש". "ארגז הכלים", מסבירים התובעים, הינו חוברת הוראות כיצד לבצע תעמולה בקמפוסים, לנהל את המחאות ולגייס משתתפים, ובו מצוין כי המעשים צריכים להיות "מעבר לסמליים" - עליהם לכלול "כל סוג של התנגדות".

במסמך הזה, כותבים התובעים, "ה־AMP וה־NSJP מזהים את עצמם כחלק מ'אינתיפאדה מאורגנת' המנוהלת על ידי חמאס וטוענים כי מטרתם היא 'שחרור, המצריך עימות בכל אמצעי אפשרי, כולל עימות אלים. כל התנגדות היא לגיטימית והכרחית'". בנוסף, נכתב במסמך של ה־NSJP כי "ההתנגדות הצליחה לשבות חיילים של הכיבוש, ירתה אלפי טילים והשתלטה על התנחלויות לא חוקיות. היום אנחנו עדים לניצחון של ההתנגדות הפלסטינית ביבשה, באוויר ובים. אנשינו מוטטו את הגבולות המלאכותיים של הישות הציונית... כארגון סטודנטים פלסטיני, יש לנו חובה להצטרף לקריאה לתנועה המונית". במסמך גם צוין כי על התנועה "לנרמל את ההתנגדות" וש"שחרור אינו קונספט מופשט אלא תהליך אמיתי שדורש עימות בכל אמצעי", וכי הארגון "אינו רק בסולידריות עם התנועה הזו. אנחנו חלק ממנה".

התובעים ציינו כי "ארגז הכלים של ה־NSJP" כלל גם גרפיקה שהוכנה כנראה מראש לשימוש המוחים, ובין היתר איורים של מצנחי הרחיפה שאיתם חדרו מחבלי חמאס לשטחי ישראל. יש לציין כי זו הפעם הראשונה שהמצנחים הללו שימשו לפעולת טרור באופן כה משמעותי, ובכל זאת, האיורים כבר נכללו בערכה שהופצה ברחבי ארה"ב כבר ב־8 באוקטובר.

"יחסי ציבור לטרור"

לטענת התובעים, לא רק חמאס מעורב בפעילות הארגונים, "אלא גם משמרות המהפכה של איראן, אשר יזמו ב־15 באפריל יום לפגיעה כלכלית במשק האמריקאי. 'בסולידריות עם הפלסטינים', ה־AMP ושלוחותיו לקחו בתכנון האירוע חלק פעיל".

בסיכום כתב התביעה, מצוין כי הנתבעים משמשים "כזרוע יחסי הציבור של ארגוני טרור כדי לגייס חיילים, להפיץ את הפרופגנדה של חמאס ולעורר אלימות, כאוס ופחד, במטרה לגרום לשינוי במדיניות ארה"ב וכדי לתמוך במטרות חמאס כארגון טרור".

כעת, התובעים דורשים פיצוי ישיר מן הארגונים, בהתאם להחלטת בית המשפט.