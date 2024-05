הותר לפרסום: שני לוחמי סיירת גבעתי נפלו בלחימה בעזה

06:30 - צבע אדום הופעל בכפר עזה, עד כה לא דווח על נפילות או נזק

05:58 - הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה

דובר צה"ל הודיע הבוקר על נפילתם של שני לוחמי סיירת גבעתי: סמ"ר נחמן מאיר חיים וקנין, בן 20 מאילת, וסמ"ר נועם בטאן, בן 20 ממושב יד רמב"ם שנהרגו בקרב בדרום הרצועה. כמו כן, בתקרית שבה נהרגו שני הלוחמים, נפצעו קשה קצין לוחם ושני לוחמים נוספים מסיירת גבעתי. בנוסף, לוחם מילואים בהנדסה נפצע קשה בקרב בדרום הרצועה.

02:30 - צבא ארה"ב חושף: תמונות חדשות מחיבור המזח הצף בעזה

