כ-110 ק"מ מאזור 51: מונוליט מסתורי התגלה בנבאדה

המונוליטים המסתוריים שצצו במהלך מגפת הקורונה הופיעו שוב - והפעם, במדבר נבאדה. במהלך שנת 2020 זוהו גרסאות שונות של המבנה המתכתי דמוי הראי, שגובהו כ-3 מטרים, ביוטה, קליפורניה, וויילס, רומניה והאי וייט שבתעלת למאנש. כעת, ארבע שנים לאחר מכן, הוא הופיע כ-60 קילומטרים צפונית ללאס וגאס, בפסגת Gass.

משטרת לאס וגאס זיהתה את המונוליט במהלך משימת איתור וחילוץ. בציוץ ברשת החברתית X היא התייחסה לנושא: "מונוליט מסתורי! אנחנו רואים הרבה דברים מוזרים כשאנשים יוצאים לטיולים מבלי להתכונן למזג האוויר ומבלי להביא מספיק מים... אבל שימו לב לזה! במהלך סוף השבוע זיהינו את המונוליט המסתורי הזה סמוך לפסגת Gass מצפון לעמק". בהמשך, המשטרה המקומית ניצלה את התעלומה על מנת להזכיר לציבור איך לטייל בצורה בטוחה.

MYSTERIOUS MONOLITH!

We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water... but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M