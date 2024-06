איליה סוצקבר, המדען הראשי לשעבר של OpenAI, הודיע כי הוא מקים חברה חדשה בשם Safe Superintelligence. מדובר בחברה אמריקאית חדשה, עם משרדים בפאלו אלטו ובתל אביב. לדבריו, "שם יש לנו שורשים עמוקים ויכולת לגייס כישרונות טכניים מובילים". סוצקבר עזב בחודש שעבר את OpenAI, לאחר מהלך ההדחה של סם אלטמן שלא צלח, וככל הנראה חילוקי דעות ביחס לסכנות ולחשיבות הבטיחות בפיתוח בינה מלאכותית.

לפי ההודעה הראשונה לגיוס עובדים, "בניית superintelligence בטוח, היא הבעיה הטכנית החשובה ביותר של זמננו". עוד נכתב: "מודיעין-על בטוח הוא המשימה שלנו, כל מפת הדרכים של המוצר שלנו והשם שלו - זה הפוקוס היחיד שלנו. הצוות, המשקיעים והמודל העסקי שלנו כולם מיושרים להשגת SSI".

עוד נכתב כי "אנחנו ניגשים לבטיחות וליכולות במקביל, כבעיות טכניות שיש לפתור באמצעות פריצות דרך מדעיות והנדסיות. אנחנו מתכננים לקדם את היכולות במהירות האפשרית, תוך הקפדה על הבטיחות שלנו תמיד קדימה".

I am starting a new company: https://t.co/BG3K3SI3A1

בהודעה צוין כי הם למעשה הקימו כעת מעבדת ה-SSI הראשונה בעולם, עם מטרה אחת ומוצר אחד: "a safe superintelligence". לפי ההודעה, הם מרכיבים צוות רזה של מיטב המהנדסים והחוקרים בעולם שמוקדש למשימה הזו, וכאמור - הכולל את הטאלנט הישראלי כרכיב מרכזי.

נזכיר כי לאחר שסוצקבר עזב את OpenAI , גם יאן לייקה הודיע על עזיבתו. לייקה הוביל את צוות Superalignment, האחראי על הבטיחות של הבינה המלאכותית ועל גבולות הגזרה שצריך לבחון את הבינה המלאכותית.

Superintelligence is within reach.

Building safe superintelligence (SSI) is the most important technical problem of our​​ time.

We've started the world’s first straight-shot SSI lab, with one goal and one product: a safe superintelligence.

It’s called Safe Superintelligence…