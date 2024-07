18 חיילי צה"ל נפצעו מנפילת כטב"ם, אחד מהם במצב קשה

03:36 - דובר צה"ל: האזעקות במטולה - שווא

02:57 - אזעקות במטולה

02:20 - סנטקום: כוחות אמריקנים השמידו בים סוף 3 ספינות בלתי-מאוישות של החות'ים

June 30 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted a self-defense engagement, destroying three Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USVs) in the Red Sea.

